Concurso público para professor em Valparaíso de Goiás: inscrições serão reabertas

Alterações no edital incluem nova data para avaliação, redução da taxa e ampliação dos requisitos para o cargo

Pedro Ribeiro - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O concurso público da Prefeitura de Valparaíso de Goiás para o cargo de Professor de Educação Básica, voltado à Educação Infantil e aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, passou por mudanças importantes.

As alterações foram publicadas pelo Instituto Verbena/UFG, responsável pela organização do certame.

Entre as principais mudanças está a reabertura das inscrições para o cargo, que poderão ser feitas entre 13 de abril e 07 de maio de 2026.

Também houve redução na taxa de inscrição, que passa a ser de R$ 100, valor equivalente ao cobrado para cargos de nível médio.

Outra atualização diz respeito ao enquadramento do cargo, que agora passa a constar como nível médio (Magistério) no edital.

Com isso, além de candidatos com Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, também poderão participar profissionais com formação em Normal Médio.

O edital complementar também criou um novo cronograma exclusivo para o cargo, chamado de Cronograma B.

Nesse calendário, a prova objetiva e a redação serão aplicadas no dia 31 de maio de 2026.

Para mais informações acesse o site do Instituto Verbena clicando aqui.

