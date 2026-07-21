A carne que ganha da picanha no churrasco, segundo açougueiro

Cortes menos conhecidos conquistam espaço nas churrasqueiras e surpreendem até quem não abre mão da tradicional picanha. Especialista explica por que uma opção específica tem chamado tanta atenção

(Foto: Reprodução)

A picanha sempre ocupou um lugar de destaque no churrasco brasileiro. Mesmo assim, outros cortes começaram a ganhar espaço nos últimos anos.

A mudança acompanha o interesse dos consumidores por carnes mais macias, saborosas e diferentes das opções tradicionais.

Além disso, a evolução das técnicas de desossa permitiu aproveitar melhor cada parte do boi. Dessa forma, açougues passaram a oferecer cortes antes pouco conhecidos.

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Muitos deles impressionam pela qualidade e conquistam cada vez mais admiradores. Entre essas opções, uma vem chamando a atenção de especialistas e apaixonados por churrasco.

Denver Steak conquista espaço entre os cortes premium

Segundo um açougueiro que viralizou nas redes sociais, o Denver Steak tem tudo para disputar espaço com a picanha.

Isso porque o corte chama atenção pelo marmoreio intenso. Assim, a gordura distribuída entre as fibras deixa a carne mais macia, suculenta e saborosa.

Além disso, o especialista explica que a “gourmetização” do churrasco mudou a forma de comercializar a carne bovina.

Hoje, açougues separam os melhores músculos de cada peça. Dessa forma, cortes antes pouco valorizados passaram a ganhar destaque.

Consequentemente, os consumidores ganharam mais opções para variar o churrasco.

Entre elas, o açougueiro destaca:

Ancho, retirado da ponta do contrafilé;

Shoulder Steak, localizado na paleta;

Denver Steak, extraído de uma parte específica do acém.

Na avaliação dele, o Denver Steak reúne características capazes de surpreender até quem considera a picanha a melhor carne para churrasco.

Por isso, o corte vem despertando a curiosidade de cada vez mais consumidores.

Entenda por que o Denver Steak faz sucesso

Ao contrário do que muita gente imagina, o acém possui vários músculos diferentes.

Cada um deles, porém, apresenta textura, maciez e sabor próprios. Com o avanço das técnicas de desossa, esses músculos passaram a ser vendidos separadamente.

Nesse cenário, o Denver Steak ganhou espaço nas churrasqueiras. Isso acontece porque o corte reúne diversas qualidades, como:

Marmoreio intenso;

Maciez elevada;

Sabor marcante;

Alta suculência;

Excelente rendimento na grelha.

Além dessas características, o preparo costuma ser simples.

Durante o churrasco, o marmoreio ajuda a manter a carne úmida. Como resultado, o corte entrega uma experiência ainda mais saborosa.

Por outro lado, a escolha entre Denver Steak e picanha continua sendo uma questão de preferência.

Enquanto a picanha se destaca pela tradicional capa de gordura, o Denver Steak chama atenção pela gordura distribuída entre as fibras.

Assim, a carne oferece uma textura uniforme e uma mordida mais suculenta.

Por fim, a popularização desse corte mostra como o churrasco brasileiro continua evoluindo. Cada vez mais, consumidores descobrem novas opções. Além disso, eles deixam de apostar apenas nos cortes tradicionais.

Com isso, ampliam o cardápio e experimentam carnes que unem sabor, maciez e excelente custo-benefício.

Confira mais no post abaixo!

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