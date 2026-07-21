A carne que ganha da picanha no churrasco, segundo açougueiro
Cortes menos conhecidos conquistam espaço nas churrasqueiras e surpreendem até quem não abre mão da tradicional picanha. Especialista explica por que uma opção específica tem chamado tanta atenção
A picanha sempre ocupou um lugar de destaque no churrasco brasileiro. Mesmo assim, outros cortes começaram a ganhar espaço nos últimos anos.
A mudança acompanha o interesse dos consumidores por carnes mais macias, saborosas e diferentes das opções tradicionais.
Além disso, a evolução das técnicas de desossa permitiu aproveitar melhor cada parte do boi. Dessa forma, açougues passaram a oferecer cortes antes pouco conhecidos.
Muitos deles impressionam pela qualidade e conquistam cada vez mais admiradores. Entre essas opções, uma vem chamando a atenção de especialistas e apaixonados por churrasco.
Denver Steak conquista espaço entre os cortes premium
Segundo um açougueiro que viralizou nas redes sociais, o Denver Steak tem tudo para disputar espaço com a picanha.
Isso porque o corte chama atenção pelo marmoreio intenso. Assim, a gordura distribuída entre as fibras deixa a carne mais macia, suculenta e saborosa.
Além disso, o especialista explica que a “gourmetização” do churrasco mudou a forma de comercializar a carne bovina.
Hoje, açougues separam os melhores músculos de cada peça. Dessa forma, cortes antes pouco valorizados passaram a ganhar destaque.
Consequentemente, os consumidores ganharam mais opções para variar o churrasco.
Entre elas, o açougueiro destaca:
- Ancho, retirado da ponta do contrafilé;
- Shoulder Steak, localizado na paleta;
- Denver Steak, extraído de uma parte específica do acém.
Na avaliação dele, o Denver Steak reúne características capazes de surpreender até quem considera a picanha a melhor carne para churrasco.
Por isso, o corte vem despertando a curiosidade de cada vez mais consumidores.
Entenda por que o Denver Steak faz sucesso
Ao contrário do que muita gente imagina, o acém possui vários músculos diferentes.
Cada um deles, porém, apresenta textura, maciez e sabor próprios. Com o avanço das técnicas de desossa, esses músculos passaram a ser vendidos separadamente.
Nesse cenário, o Denver Steak ganhou espaço nas churrasqueiras. Isso acontece porque o corte reúne diversas qualidades, como:
- Marmoreio intenso;
- Maciez elevada;
- Sabor marcante;
- Alta suculência;
- Excelente rendimento na grelha.
Além dessas características, o preparo costuma ser simples.
Durante o churrasco, o marmoreio ajuda a manter a carne úmida. Como resultado, o corte entrega uma experiência ainda mais saborosa.
Por outro lado, a escolha entre Denver Steak e picanha continua sendo uma questão de preferência.
Enquanto a picanha se destaca pela tradicional capa de gordura, o Denver Steak chama atenção pela gordura distribuída entre as fibras.
Assim, a carne oferece uma textura uniforme e uma mordida mais suculenta.
Por fim, a popularização desse corte mostra como o churrasco brasileiro continua evoluindo. Cada vez mais, consumidores descobrem novas opções. Além disso, eles deixam de apostar apenas nos cortes tradicionais.
Com isso, ampliam o cardápio e experimentam carnes que unem sabor, maciez e excelente custo-benefício.
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