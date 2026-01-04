Conheça a carne de segunda que é mais macia e saborosa que muitas carnes premium

Versátil e econômica, o acém surpreende quando preparado do jeito certo e pode rivalizar com cortes nobres

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

Corte simples, macio e saboroso que surpreende (Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quando o assunto é carne macia e saborosa, muita gente pensa apenas em cortes premium. O que poucos sabem é que uma carne de segunda bastante comum no açougue pode entregar resultado igual ou até superior, desde que seja preparada corretamente. Estamos falando do acém, um corte acessível que vem ganhando espaço na cozinha brasileira.

Retirado da parte dianteira do boi, o acém tem fibras mais longas e boa quantidade de colágeno. Isso faz com que, em preparos rápidos, ele pareça mais firme.

No entanto, quando passa por cozimento lento, pressão ou longas horas em fogo baixo, o colágeno se transforma em gelatina, deixando a carne extremamente macia e suculenta.

Outro diferencial do acém é o sabor. Por ser um corte mais trabalhado pelo animal, ele concentra mais gosto de carne, algo que muitos cortes nobres, mais magros, não conseguem oferecer. Em pratos como carne de panela, ensopados, ragu, desfiados e até hambúrgueres artesanais, o acém costuma se destacar.

Além do desempenho na cozinha, o preço chama atenção. O acém custa bem menos que carnes consideradas nobres, como picanha ou contrafilé, o que o torna uma opção inteligente para quem quer comer bem sem gastar muito. Em tempos de alta no preço das carnes, isso faz ainda mais diferença.

Chefs e cozinheiros experientes reforçam que o segredo não está apenas no corte, mas na técnica. Temperar bem, respeitar o tempo de preparo e escolher o método correto são fatores que transformam o acém em uma carne macia, suculenta e cheia de sabor.

No fim das contas, o acém prova que carne de segunda não significa carne inferior. Com preparo adequado, ele pode surpreender e até deixar no chinelo muitas carnes premium servidas por aí.

