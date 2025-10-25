Forma prática e simples de limpar a grelha da churrasqueira após o final de semana

Ele usou um item que todo mundo tem em casa

(Foto: Captura/YouTube/Valdenir de souza oliveira)

Manter a grelha da churrasqueira limpa sempre foi um desafio para quem ama um bom churrasco. Restos de gordura queimados e crostas endurecidas exigem paciência e força para se retirar, um serviço de horas de trabalho manual, não é mesmo?

Mas um tutorial que viralizou no Instagram apresentou uma solução simples e surpreendente, que conquistou milhares de internautas.

A dica mostra que a borda superior da latinha de cerveja pode ser usada como ferramenta de raspagem eficiente.

Segundo o autor do vídeo, basta cortar a parte superior da lata e usar a borda metálica para raspar a grelha ainda morna, removendo facilmente a sujeira acumulada.

A técnica se mostra eficiente porque o alumínio da latinha tem a rigidez ideal para retirar resíduos sem danificar o metal da grelha.

Além disso, o formato curvado da borda facilita alcançar os espaços entre os ferros, onde a sujeira costuma se concentrar.

O vídeo rapidamente viralizou e foi compartilhado por vários seguidores. Nos comentários, muitos internautas relataram sucesso com o método, destacando que o resultado é “melhor do que com esponja de aço” e que “a grelha fica como nova em minutos”.

Confira o tutorial completo:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Celo Dicas | Truques que funcionam (@celodicas)

