Forma prática e simples de limpar a grelha da churrasqueira após o final de semana
Ele usou um item que todo mundo tem em casa
Manter a grelha da churrasqueira limpa sempre foi um desafio para quem ama um bom churrasco. Restos de gordura queimados e crostas endurecidas exigem paciência e força para se retirar, um serviço de horas de trabalho manual, não é mesmo?
Mas um tutorial que viralizou no Instagram apresentou uma solução simples e surpreendente, que conquistou milhares de internautas.
Forma prática e simples de limpar a grelha da churrasqueira após o final de semana
A dica mostra que a borda superior da latinha de cerveja pode ser usada como ferramenta de raspagem eficiente.
Segundo o autor do vídeo, basta cortar a parte superior da lata e usar a borda metálica para raspar a grelha ainda morna, removendo facilmente a sujeira acumulada.
A técnica se mostra eficiente porque o alumínio da latinha tem a rigidez ideal para retirar resíduos sem danificar o metal da grelha.
Além disso, o formato curvado da borda facilita alcançar os espaços entre os ferros, onde a sujeira costuma se concentrar.
O vídeo rapidamente viralizou e foi compartilhado por vários seguidores. Nos comentários, muitos internautas relataram sucesso com o método, destacando que o resultado é “melhor do que com esponja de aço” e que “a grelha fica como nova em minutos”.
Confira o tutorial completo:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!