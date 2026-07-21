Fogo alto ou baixo no fogão: a melhor maneira de fazer arroz e ele ficar soltinho, segundo restaurantes

temperatura do fogão pode fazer toda a diferença no resultado do arroz. Uma técnica simples ajuda a deixar os grãos macios, soltinhos e no ponto certo

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O arroz está entre os alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros. Apesar de fazer parte da rotina, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para acertar o ponto ideal dos grãos.

Em alguns casos, o arroz fica empapado. Em outros, acaba queimando no fundo da panela ou permanece duro por dentro.

Por isso, cozinheiros e restaurantes costumam adotar uma técnica simples que faz diferença no resultado final.

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Em vez de manter a mesma intensidade de chama durante todo o preparo, eles alternam a temperatura em momentos específicos da receita.

Dessa forma, conseguem um cozimento mais uniforme e um arroz mais soltinho.

Combinação entre fogo alto e baixo melhora o cozimento

Segundo o canal Segredos da Comida, o preparo deve começar com o fogo alto.

Nesse momento, a água precisa atingir a fervura rapidamente junto com os temperos e o arroz.

De acordo com a explicação, essa etapa acelera o início do cozimento e favorece a absorção da água pelos grãos.

Além disso, a fervura intensa evita que o arroz permaneça muito tempo em temperatura intermediária, o que pode comprometer a textura.

Assim que a água começar a ferver, normalmente entre dois e três minutos, o ideal é reduzir a chama para o fogo baixo.

Vapor garante arroz mais soltinho

Depois que a água entra em ebulição, o fogo baixo passa a desempenhar um papel importante.

Nessa fase, o vapor cozinha os grãos de forma gradual e uniforme, reduzindo o risco de queimar o fundo da panela.

Além disso, o cozimento lento ajuda cada grão a absorver a água de maneira equilibrada. Como consequência, o arroz tende a ficar mais macio e soltinho.

O passo a passo indicado é simples:

refogue o arroz normalmente;

adicione a água e mantenha o fogo alto;

espere a água ferver, o que costuma levar entre dois e três minutos;

reduza para o fogo baixo;

cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até a água secar;

desligue o fogo e deixe a panela tampada por cinco minutos antes de servir.

Por fim, o período de descanso merece atenção. Durante esses cinco minutos, o vapor restante redistribui a umidade entre os grãos.

Assim, o arroz termina de cozinhar sem excesso de água e ganha uma textura ainda mais soltinha.

Embora essa técnica seja bastante utilizada por cozinheiros experientes e restaurantes, o resultado também depende da quantidade de água, do tipo de arroz utilizado e da potência do fogão.

Por isso, pequenos ajustes podem ser necessários para adaptar o preparo à rotina de cada cozinha.

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