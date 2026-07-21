Não é arroz, nem farofa: o acompanhamento para carnes que fica uma delícia e surpreende qualquer visita

Crocância, aroma e poucos ingredientes transformam uma escolha simples em destaque no almoço ou jantar

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Carnes assadas saindo do forno, churrasco sendo servido ou filés preparados na frigideira costumam chegar à mesa acompanhados de arroz, farofa e salada.

Essas combinações funcionam bem, mas repetir sempre os mesmos acompanhamentos pode deixar o almoço previsível.

Uma alternativa feita com ingredientes simples consegue mudar o prato sem exigir técnicas complicadas. Além da aparência dourada, ela combina uma casquinha levemente crocante, interior macio e o aroma das ervas usadas no preparo.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O acompanhamento em questão é a batata rústica com alecrim. Assada com a casca e cortada em gomos, ela combina com carnes bovinas, frango, linguiça, peixe e hambúrgueres.

A receita também pode ser servida como petisco, acompanhada de molhos.

Ingredientes

4 batatas médias;

4 dentes de alho com casca;

3 colheres de sopa de azeite;

4 ramos de alecrim;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 220 °C. Lave bem as batatas em água corrente e esfregue a casca para retirar qualquer resíduo. Corte cada batata ao meio e, depois, divida as metades em gomos de tamanhos semelhantes. Coloque os pedaços em uma panela, cubra com água e acrescente uma pitada de sal. Leve ao fogo alto e, assim que a água começar a ferver, deixe cozinhar por aproximadamente seis minutos. Escorra completamente e mantenha as batatas no escorredor por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade. Transfira os gomos para uma assadeira grande e acrescente os dentes de alho, o alecrim e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture cuidadosamente para espalhar o azeite e os temperos por todos os pedaços. Distribua as batatas na assadeira sem sobreposição, mantendo espaço entre os gomos. Leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até que as batatas fiquem douradas. Na metade do tempo, vire os gomos para que assem por igual dos dois lados. Retire do forno e sirva imediatamente.

Casquinha depende de alguns cuidados

O cozimento rápido antes de levar as batatas ao forno ajuda a deixar o interior macio.

No entanto, os pedaços não devem permanecer por muito tempo na água, pois podem amolecer demais e se desfazer durante o preparo.

Além disso, outro cuidado importante é secar bem as batatas. Quando os gomos chegam ao forno ainda molhados, o vapor dificulta a formação da superfície dourada e crocante.

Também não é recomendado amontoar os pedaços. O espaço entre eles permite a circulação do calor e favorece um resultado mais uniforme.

Alho e alecrim reforçam o sabor

Os dentes de alho assados com a casca ficam macios e levemente adocicados.

Já o alecrim libera aroma durante o preparo e combina especialmente com carnes vermelhas, frango e linguiça.

Depois de pronta, a batata rústica pode ser servida com molho de alho, mostarda, maionese temperada ou creme de queijo.

Contudo, mesmo sem complementos, o acompanhamento já entrega sabor suficiente para fugir do arroz e da farofa e chamar atenção à mesa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!