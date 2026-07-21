Não é arroz, nem farofa: o acompanhamento para carnes que fica uma delícia e surpreende qualquer visita
Crocância, aroma e poucos ingredientes transformam uma escolha simples em destaque no almoço ou jantar
Carnes assadas saindo do forno, churrasco sendo servido ou filés preparados na frigideira costumam chegar à mesa acompanhados de arroz, farofa e salada.
Essas combinações funcionam bem, mas repetir sempre os mesmos acompanhamentos pode deixar o almoço previsível.
Uma alternativa feita com ingredientes simples consegue mudar o prato sem exigir técnicas complicadas. Além da aparência dourada, ela combina uma casquinha levemente crocante, interior macio e o aroma das ervas usadas no preparo.
O acompanhamento em questão é a batata rústica com alecrim. Assada com a casca e cortada em gomos, ela combina com carnes bovinas, frango, linguiça, peixe e hambúrgueres.
A receita também pode ser servida como petisco, acompanhada de molhos.
Ingredientes
- 4 batatas médias;
- 4 dentes de alho com casca;
- 3 colheres de sopa de azeite;
- 4 ramos de alecrim;
- Sal a gosto;
- Pimenta-do-reino moída na hora a gosto.
Modo de preparo
- Preaqueça o forno a 220 °C.
- Lave bem as batatas em água corrente e esfregue a casca para retirar qualquer resíduo.
- Corte cada batata ao meio e, depois, divida as metades em gomos de tamanhos semelhantes.
- Coloque os pedaços em uma panela, cubra com água e acrescente uma pitada de sal.
- Leve ao fogo alto e, assim que a água começar a ferver, deixe cozinhar por aproximadamente seis minutos.
- Escorra completamente e mantenha as batatas no escorredor por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
- Transfira os gomos para uma assadeira grande e acrescente os dentes de alho, o alecrim e o azeite.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture cuidadosamente para espalhar o azeite e os temperos por todos os pedaços.
- Distribua as batatas na assadeira sem sobreposição, mantendo espaço entre os gomos.
- Leve ao forno por cerca de 40 minutos ou até que as batatas fiquem douradas.
- Na metade do tempo, vire os gomos para que assem por igual dos dois lados.
- Retire do forno e sirva imediatamente.
Casquinha depende de alguns cuidados
O cozimento rápido antes de levar as batatas ao forno ajuda a deixar o interior macio.
No entanto, os pedaços não devem permanecer por muito tempo na água, pois podem amolecer demais e se desfazer durante o preparo.
Além disso, outro cuidado importante é secar bem as batatas. Quando os gomos chegam ao forno ainda molhados, o vapor dificulta a formação da superfície dourada e crocante.
Também não é recomendado amontoar os pedaços. O espaço entre eles permite a circulação do calor e favorece um resultado mais uniforme.
Alho e alecrim reforçam o sabor
Os dentes de alho assados com a casca ficam macios e levemente adocicados.
Já o alecrim libera aroma durante o preparo e combina especialmente com carnes vermelhas, frango e linguiça.
Depois de pronta, a batata rústica pode ser servida com molho de alho, mostarda, maionese temperada ou creme de queijo.
Contudo, mesmo sem complementos, o acompanhamento já entrega sabor suficiente para fugir do arroz e da farofa e chamar atenção à mesa.
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