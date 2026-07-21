Não é só folha de louro: o tempero simples que deixa o feijão muito mais saboroso, segundo chefs

Pequeno detalhe transforma receitas tradicionais e surpreende qualquer pessoa logo na primeira colherada

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O feijão faz parte da alimentação diária de milhões de brasileiros e, apesar da receita tradicional ser bastante conhecida, pequenos ajustes no preparo podem mudar completamente o sabor.

Além da clássica folha de louro, chefs de cozinha destacam que alguns ingredientes simples ajudam a realçar o caldo, equilibrar os aromas e deixar o prato ainda mais marcante.

Entre as opções, um dos temperos mais elogiados é o cominho. Bastante utilizado na culinária brasileira e latino-americana, ele possui aroma intenso e levemente amadeirado, oferecendo profundidade ao sabor do feijão sem esconder o gosto natural dos grãos.

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O segredo está na quantidade: quando usado com moderação, o tempero complementa a receita e cria um caldo mais aromático.

Toque especial

Segundo chefs, o cominho combina especialmente com feijão carioca, feijão preto e feijão vermelho. O ingrediente também harmoniza com alho, cebola, pimenta-do-reino, cheiro-verde e páprica, formando uma base de temperos bastante equilibrada.

Além do sabor, o cominho contém compostos aromáticos naturais que permanecem mesmo após o longo tempo de cozimento.

Veja como utilizar o cominho no feijão:

Use cerca de meia colher de chá de cominho em pó para cada panela média de feijão. Refogue alho e cebola normalmente antes de adicionar o feijão cozido.

Acrescente o cominho durante o refogado para liberar melhor o aroma. Misture bem antes de incorporar o caldo e deixe ferver por alguns minutos. Finalize com cheiro-verde fresco para reforçar o sabor e trazer mais frescor ao prato.

Combinação equilibrada

Especialistas em gastronomia lembram que o excesso de cominho pode dominar a receita, por isso o ideal é utilizá-lo em pequenas quantidades e ajustar conforme o gosto da família.

Outra dica é evitar adicionar o tempero diretamente durante o cozimento na panela de pressão, pois ele desenvolve melhor suas características quando entra no refogado final.

Dessa forma, o feijão ganha um aroma mais intenso, um caldo encorpado e um sabor que lembra receitas caseiras preparadas lentamente, sem exigir ingredientes caros ou difíceis de encontrar.

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