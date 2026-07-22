Misturar bicarbonato de sódio e alecrim e aplicar nos cabelos brancos: para que serve e por que é recomendado

Receita caseira promete melhorar a aparência dos fios, mas não recupera a pigmentação natural e pode provocar ressecamento e irritação

(Imagem: Ilustração)

Uma mistura de bicarbonato de sódio e alecrim tem ganhado espaço nas redes sociais como alternativa para cuidar dos cabelos brancos. A receita promete limpar profundamente os fios, aumentar o brilho e até suavizar visualmente as canas.

No entanto, não há evidências científicas de que os ingredientes consigam devolver permanentemente a cor natural ao cabelo. Além disso, dermatologistas recomendam cautela com substâncias alcalinas aplicadas diretamente no couro cabeludo.

Para que serve bicarbonato com alecrim no cabelo?

O alecrim costuma aparecer em receitas capilares por causa do aroma e da presença de compostos antioxidantes. Um estudo avaliou o óleo de alecrim em pessoas com queda relacionada à alopecia androgenética, mas isso não significa que a planta seja capaz de escurecer cabelos brancos.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Já o bicarbonato tem ação alcalina e pode remover oleosidade e resíduos acumulados. Entretanto, essa limpeza intensa também pode deixar os fios ásperos, secos e mais vulneráveis à quebra.

Portanto, qualquer mudança percebida tende a estar relacionada à limpeza, à textura ou ao brilho. Não se trata de uma reversão dos cabelos brancos.

Mistura não faz os cabelos brancos desaparecerem

Os fios ficam brancos quando os folículos deixam de produzir melanina, pigmento responsável pela coloração do cabelo. Esse processo está relacionado principalmente ao envelhecimento, à genética e, em alguns casos, a condições de saúde.

Como o bicarbonato e o alecrim agem apenas na superfície, eles não conseguem reativar a produção de pigmento dentro do folículo.

Além disso, não há comprovação confiável de que o chá de alecrim escureça gradualmente as canas. O aspecto pode variar conforme a iluminação, a oleosidade e o tom original dos fios.

Cuidados antes de aplicar

O bicarbonato pode causar ardência, coceira, descamação e ressecamento, especialmente em cabelos tingidos, descoloridos, alisados ou danificados.

A mistura também deve ser evitada por pessoas com dermatite, feridas ou inflamação no couro cabeludo. Caso surjam irritação persistente, quebra ou queda acentuada, a orientação é suspender o uso e procurar um dermatologista.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!