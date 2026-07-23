Lavar o fio da faca com o lado verde da esponja: por que isso não é recomendado e como lavar do jeito correto

Um hábito comum na cozinha pode diminuir a vida útil da faca sem que muita gente perceba

(Imagem: Ilustração/Gemini)

A faca está entre os utensílios mais utilizados na cozinha. No entanto, alguns hábitos durante a limpeza podem reduzir sua durabilidade e comprometer o desempenho da lâmina.

Um dos erros mais comuns acontece justamente na hora de lavar.

Embora muitas pessoas utilizem o lado verde da esponja para remover resíduos com mais facilidade, esse costume pode causar danos ao fio da faca.

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Por que não usar o lado verde da esponja?

O lado verde da esponja possui uma superfície abrasiva, semelhante a uma lixa fina. Por isso, ele desgasta o metal sempre que entra em contato com a lâmina.

Além de riscar o acabamento, esse atrito afeta os pequenos dentes responsáveis pelo corte.

Como consequência, a faca perde o fio mais rapidamente, mesmo quando é fabricada com aço de alta qualidade.

Os principais problemas são:

risca o acabamento da lâmina;

desgasta o fio de corte;

reduz o tempo entre as afiações;

diminui a eficiência da faca no dia a dia.

Como lavar a faca do jeito correto

Para preservar a lâmina, o ideal é utilizar o lado amarelo da esponja, que é macio e limpa sem causar desgaste.

Outra alternativa é optar por esponjas anti-risco, geralmente identificadas pela cor azul, que também oferecem uma limpeza delicada.

Na hora da lavagem, siga estas recomendações:

utilize apenas o lado macio da esponja;

passe a esponja do cabo em direção à ponta;

faça o movimento no sentido contrário ao fio de corte;

enxágue e seque a faca logo após a lavagem.

Além de conservar o corte por mais tempo, esses cuidados ajudam a manter a aparência da lâmina e aumentam a vida útil do utensílio.

Assim, pequenas mudanças na rotina fazem diferença tanto na segurança quanto no desempenho da faca.

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