Aos 22 anos, formando atravessa o palco com um botijão de gás nos ombros para homenagear os 26 anos em que o pai entregou gás para pagar seus estudos

Uma belíssima atitude familiar gerou grande repercussão e aplausos na internet

(Foto: Reprodução)

Uma demonstração inesquecível de gratidão e amor familiar comoveu o público e transformou-se em um grande fenômeno nas redes sociais nos últimos dias.

O jovem Lorenzo Monfardini, de 22 anos, surpreendeu a todos os presentes durante a sua solenidade oficial de colação de grau no curso de Engenharia de Produção.

Para quebrar o protocolo e fazer uma surpresa, o estudante cruzou a passarela principal do evento carregando um pesado vasilhame de metal sobre as costas, chamando a atenção de todos na plateia.

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A quebra da tradicional formalidade acadêmica ocorreu nas dependências da renomada Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), situada na Região Central do estado de Minas Gerais.

A ideia do ato simbólico nasceu de uma conversa reservada com a mãe do rapaz, que o incentivou a externar o orgulho pelas origens humildes do lar.

O objeto inusitado levado ao palco representa diretamente a rotina de trabalho duro enfrentada por seu pai, Jefferson Gomes Monfardini, de 49 anos, que atua no setor comercial e logístico de uma distribuidora de combustíveis residenciais há mais de duas décadas.

De acordo com os relatos do recém-formado, o genitor abriu mão de qualquer tipo de conforto pessoal e bens supérfluos ao longo da vida para assegurar que o filho tivesse acesso a uma educação escolar de excelência.

Choque e lágrimas no auditório

A caminhada firme do universitário em direção ao diploma comoveu profundamente os professores, convidados e demais colegas de classe que acompanhavam a solenidade.

Ao notar a aproximação do filho segurando a ferramenta de trabalho que sustentou a casa, o pai não conteve as lágrimas e correu para um abraço apertado no centro do palco, sob intensos aplausos.

O novo engenheiro explicou aos meios de comunicação locais que precisava materializar o peso do esforço paterno de alguma maneira visível, transformando o canudo de formatura em uma conquista compartilhada e justa.

Sucesso estrondoso na internet

As imagens amadoras registradas durante a comemoração foram publicadas na internet e, em poucas horas, ultrapassaram a impressionante marca de 15 milhões de visualizações em plataformas de compartilhamento de vídeo.

Internautas de diversos estados brasileiros elogiaram a postura do jovem, apontando o gesto como um verdadeiro exemplo prático de respeito aos trabalhadores da base do país.

O registro serve como uma linda mensagem de inspiração para milhares de estudantes de famílias trabalhadoras que lutam diariamente para vencer barreiras sociais e concluir o sonho do ensino superior.

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