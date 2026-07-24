Foto antiga resgata época em que Goiás fazia fronteira com o Pará

Separação do norte goiano reduziu quase pela metade a extensão territorial do estado e alterou o mapa brasileiro

Além de fazer fronteira com o Pará, antigo território goiano também integrava oficialmente a Amazônia Legal antes da Constituição de 1988. (Foto: Reprodução)

Muitos podem até não se lembrar, e outros sequer chegaram a conhecer essa realidade, mas houve um tempo em que Goiás fazia divisa com o Pará. Muito antes da criação do Tocantins, o território goiano se estendia até o Norte do país, ocupando aproximadamente 642 mil quilômetros quadrado, quase o dobro dos atuais 340 mil km².

Uma fotografia histórica da antiga fronteira entre Goiás e Pará repercutiu nas redes sociais e ajuda a relembrar um capítulo pouco conhecido da formação territorial brasileira.

O cenário mudou completamente em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição Federal oficializou a criação do estado do Tocantins a partir do desmembramento da porção norte goiana.

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Na prática, Goiás perdeu cerca de 277 mil quilômetros quadrados, mas a mudança foi muito além do mapa. Antes da separação, parte do território goiano também integrava oficialmente a Amazônia Legal, área criada pelo governo federal para promover políticas de desenvolvimento econômico e ambiental na região amazônica.

Isso ocorria porque a legislação da época considerava como Amazônia Legal toda a área localizada ao norte do paralelo 13º de Goiás. Com a criação do Tocantins, essa porção passou automaticamente a integrar o novo estado, alterando não apenas as fronteiras, mas também a composição territorial da região.

A emancipação do Tocantins foi resultado de um movimento que atravessou séculos. Desde o início do século XIX, moradores e lideranças políticas do então norte goiano defendiam maior autonomia administrativa, alegando abandono por parte do governo estadual, dificuldades provocadas pelas grandes distâncias e a necessidade de mais investimentos públicos.

A reivindicação ganhou força durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1987, mais de 80 mil assinaturas foram entregues em apoio à proposta, que acabou incorporada ao texto constitucional e aprovada pelos parlamentares.

Pouco tempo depois, em novembro de 1988, o novo estado realizou sua primeira eleição e, em janeiro de 1989, foi oficialmente instalado. Inicialmente, Miracema do Tocantins serviu como capital provisória, até a construção de Palmas, cidade planejada para sediar o governo estadual.

Hoje em dia, mesmo após perder quase metade de sua área territorial, Goiás permaneceu entre os maiores estados do país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente é o 7º maior estado brasileiro em extensão territorial e consolidou seu desenvolvimento econômico no agronegócio, na indústria e nos serviços.

Mais de três décadas depois da divisão, a antiga placa que marcava a fronteira entre Goiás e Pará permanece como um dos registros históricos mais curiosos da transformação do mapa brasileiro.

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