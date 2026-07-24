Frango com pele amarela ou pele branca: qual a diferença e qual o melhor para comprar no supermercado

Descubra a diferença entre eles e saiba qual opção vale mais a pena comprar

(Imagem: Ilustração)

Ao comprar frango no supermercado ou no açougue, é comum surgir a dúvida: a cor da pele indica diferença na qualidade, no sabor ou no valor nutricional? A resposta direta é não.

A única razão para essa variação de cor está na alimentação que a ave recebeu durante a sua criação.

O frango de pele amarela é alimentado com uma dieta rica em carotenoides, pigmentos naturais presentes no milho amarelo e na alfafa. Esses compostos se depositam na gordura da pele e garantem aquele tom dourado.

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Já o frango de pele branca consome grãos com menos pigmentos, como trigo ou sorgo, mantendo a pele clara.

Existe um mito de que o frango de pele amarela é sempre caipira ou mais saudável, mas especialistas garantem que o valor nutricional é praticamente o mesmo. Ambos entregam excelentes quantidades de proteínas, vitaminas do complexo B e minerais essenciais.

Na hora de decidir qual comprar, a escolha vai do gosto pessoal e da receita. O frango de pele amarela costuma ser o preferido para assar ou grelhar, pois garante um visual mais dourado e apetitoso.

Já o de pele branca cumpre perfeitamente o papel em ensopados e cozidos do dia a dia.

Mais importante do que a cor é observar o frescor do produto. Garanta que a carne esteja firme, sem manchas esverdeadas ou acinzentadas e sem odores fortes. Respeitar a refrigeração e a data de validade é o que realmente garante uma refeição saborosa e segura.

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