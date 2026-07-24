Jovem se forma em Direito, assume a causa do pai e conquista a aposentadoria dele: “a doutora aqui é minha filha”

Após anos de trabalho no campo e uma negativa de aposentadoria, agricultor viveu momento emocionante durante audiência conduzida pela filha

(Imagens: Reprodução/Redes Sociais)

Uma luta por aposentadoria terminou com uma cena de orgulho e emoção ao reunir, diante do juiz, a trajetória de um trabalhador rural e a persistência da própria família.

A advogada Dhandara Benvindo assumiu a defesa do pai, Benvindo, após se formar em Direito. O agricultor buscava na Justiça o reconhecimento da aposentadoria por idade rural, inicialmente negada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Durante a audiência, o juiz perguntou ao trabalhador se ele tinha filhos. Ao apontar para a advogada responsável pelo processo, Benvindo respondeu: “A doutora aqui é minha filha”.

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Na sequência, Dhandara completou que os dois haviam se formado “depois de muita luta”. O registro do momento foi compartilhado nas redes sociais e ganhou repercussão.

Vida dedicada ao campo

Natural da região de Jerumenha, no Piauí, Benvindo dedicou a maior parte da vida ao trabalho rural. Mesmo nos períodos em que teve empregos formais, ele continuou ligado às atividades no campo.

Ao atingir a idade exigida, em janeiro de 2025, o agricultor solicitou o benefício ao INSS. No entanto, o pedido foi recusado.

Para recorrer da decisão, Dhandara reuniu documentos, provas e testemunhos capazes de comprovar o histórico profissional do pai na zona rural.

Direito reconhecido

Durante a audiência, o agricultor relatou a própria trajetória e respondeu às perguntas da Justiça. Ao final, o juiz reconheceu que ele exercia atividade rural e confirmou o direito à aposentadoria.

Após a decisão favorável, o benefício começou a ser pago. Para Dhandara, o processo também representou a oportunidade de retribuir os esforços feitos pelo pai ao longo da vida.

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