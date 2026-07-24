Pão de queijo com gostinho da roça: a receita legítima, crocante por fora e macia por dentro, perfeita para acompanhar o café da tarde
Receita tradicional leva poucos ingredientes, preserva o sabor da roça e conquista pela casquinha crocante e pelo interior macio
Poucas receitas representam tão bem a culinária do interior quanto o pão de queijo feito de forma artesanal.
Presente no café da manhã ou da tarde, ele atravessa gerações mantendo o preparo simples e o sabor que remete à comida feita no fogão da roça.
Embora existam diversas versões da receita, algumas famílias preservam o modo tradicional de preparo, com polvilho doce, queijo curado e ingredientes medidos “no olho”, como manda a tradição caipira.
O resultado é um pão de queijo com casquinha crocante e miolo macio.
Como fazer o legítimo pão de queijo caipira
A receita compartilhada pela criadora de conteúdo Goiana Roceira começa com três copos (300 ml) de polvilho doce.
Em seguida, a massa é escaldada com uma mistura fervente de água, óleo, leite e sal.
Ingredientes
- 3 copos (300 ml) de polvilho doce;
- 200 ml de água;
- 200 ml de óleo;
- 200 ml de leite;
- 1 colher rasa de sal;
- 7 ovos (ou mais, se necessário);
- 3 copos de queijo curado ralado.
Depois que a mistura esfria, entram os ovos e um dos segredos da receita: utilizar a mesma quantidade de queijo e de polvilho.
Segundo a apresentadora, essa proporção é o que garante o sabor do tradicional pão de queijo goiano.
Em seguida, basta sovar bem a massa até atingir uma consistência firme, mas ainda macia. Caso ela fique muito seca, o ideal é acrescentar mais ovos aos poucos.
O segredo está no ponto da massa e no forno
- Com a massa pronta, unte as mãos com óleo, modele as bolinhas no tamanho desejado e acomode-as em uma forma também untada.
Para acertar no preparo
- Sove a massa até ela ficar lisa e maleável;
- Unte as mãos com óleo para modelar as bolinhas;
- Pré-aqueça o forno antes de assar;
- Asse por 25 a 30 minutos, até dourar.
O resultado é um pão de queijo dourado, crocante por fora e macio por dentro, perfeito para acompanhar um café recém-passado.
Além da receita, a Goiana Roceira aproveitou o vídeo para celebrar a marca de 900 mil seguidores nas redes sociais.
Emocionada, ela agradeceu o carinho do público e afirmou que considera a conquista fruto da fé e do trabalho diário na produção de conteúdos sobre a vida no campo.
Veja mais no video abaixo!
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