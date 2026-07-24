Pão de queijo com gostinho da roça: a receita legítima, crocante por fora e macia por dentro, perfeita para acompanhar o café da tarde

Receita tradicional leva poucos ingredientes, preserva o sabor da roça e conquista pela casquinha crocante e pelo interior macio

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/goianaroceira)

Poucas receitas representam tão bem a culinária do interior quanto o pão de queijo feito de forma artesanal.

Presente no café da manhã ou da tarde, ele atravessa gerações mantendo o preparo simples e o sabor que remete à comida feita no fogão da roça.

Embora existam diversas versões da receita, algumas famílias preservam o modo tradicional de preparo, com polvilho doce, queijo curado e ingredientes medidos “no olho”, como manda a tradição caipira.

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O resultado é um pão de queijo com casquinha crocante e miolo macio.

Como fazer o legítimo pão de queijo caipira

A receita compartilhada pela criadora de conteúdo Goiana Roceira começa com três copos (300 ml) de polvilho doce.

Em seguida, a massa é escaldada com uma mistura fervente de água, óleo, leite e sal.

Ingredientes

3 copos (300 ml) de polvilho doce;

200 ml de água;

200 ml de óleo;

200 ml de leite;

1 colher rasa de sal;

7 ovos (ou mais, se necessário);

3 copos de queijo curado ralado.

Depois que a mistura esfria, entram os ovos e um dos segredos da receita: utilizar a mesma quantidade de queijo e de polvilho.

Segundo a apresentadora, essa proporção é o que garante o sabor do tradicional pão de queijo goiano.

Em seguida, basta sovar bem a massa até atingir uma consistência firme, mas ainda macia. Caso ela fique muito seca, o ideal é acrescentar mais ovos aos poucos.

O segredo está no ponto da massa e no forno

Com a massa pronta, unte as mãos com óleo, modele as bolinhas no tamanho desejado e acomode-as em uma forma também untada.

Para acertar no preparo

Sove a massa até ela ficar lisa e maleável;

Unte as mãos com óleo para modelar as bolinhas;

Pré-aqueça o forno antes de assar;

Asse por 25 a 30 minutos, até dourar.

O resultado é um pão de queijo dourado, crocante por fora e macio por dentro, perfeito para acompanhar um café recém-passado.

Além da receita, a Goiana Roceira aproveitou o vídeo para celebrar a marca de 900 mil seguidores nas redes sociais.

Emocionada, ela agradeceu o carinho do público e afirmou que considera a conquista fruto da fé e do trabalho diário na produção de conteúdos sobre a vida no campo.

Veja mais no video abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Goiana Roceira / Vida na Roça (@goianaroceira)

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