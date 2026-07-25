Não são 8, nem 12 horas de sono: a quantidade ideal para o corpo descansar e acordar com mais disposição, segundo estudos

Pesquisas recentes desafiam a antiga regra das oito horas e apontam que o segredo para acordar bem pode estar em outro número

(Foto: Reprodução)

Durante décadas, dormir oito horas por noite foi considerado o padrão ideal para manter a saúde e recuperar as energias.

No entanto, pesquisas recentes mostram que essa recomendação não serve da mesma forma para todos os adultos.

Além disso, especialistas destacam que a qualidade e a regularidade do sono podem ser tão importantes quanto a quantidade de horas dormidas.

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Por isso, diversos estudos passaram a investigar qual seria o tempo de descanso mais associado ao bom funcionamento do cérebro e do organismo.

Estudos apontam cerca de 7 horas como ponto de equilíbrio

Pesquisadores da Universidade de Cambridge e da Universidade Fudan, em um estudo com cerca de 500 mil adultos, identificaram que aproximadamente sete horas de sono por noite estão associadas a melhor desempenho cognitivo e saúde mental.

Dormir menos ou mais do que isso apresentou relação com piores resultados.

Outra pesquisa recente publicada na revista Nature também encontrou um “ponto de equilíbrio” entre 6 e 8 horas, com cerca de sete horas associadas a um envelhecimento biológico mais lento em diferentes órgãos do corpo.

Dormir demais também pode fazer mal

Muitas pessoas acreditam que dormir 9, 10 ou até 12 horas ajuda a recuperar o organismo.

Entretanto, as pesquisas indicam que o excesso de sono também pode estar associado a pior desempenho cognitivo, fadiga e maior risco de problemas de saúde.

Ainda assim, os pesquisadores ressaltam que dormir por muitas horas nem sempre é a causa desses problemas.

Em alguns casos, o excesso de sono pode ser consequência de doenças, má qualidade do descanso ou outras condições de saúde.

O segredo pode estar na regularidade

Além da duração, especialistas destacam outro fator importante: manter horários consistentes para dormir e acordar.

Dessa forma, o relógio biológico funciona de maneira mais eficiente, facilitando a liberação dos hormônios responsáveis pela disposição ao longo do dia.

Assim, mesmo quem dorme cerca de sete horas pode acordar mais descansado do que alguém que dorme oito ou nove horas em horários irregulares.

O que fazer para dormir melhor?

Para melhorar a qualidade do sono, especialistas recomendam:

manter horários regulares para dormir e acordar;

evitar telas e luz intensa antes de dormir;

reduzir o consumo de cafeína à noite;

manter o quarto escuro, silencioso e confortável.

Por fim, vale lembrar que a necessidade de sono varia conforme idade, condições de saúde e características individuais.

Por isso, pessoas que apresentam cansaço excessivo, mesmo após uma boa noite de descanso, devem procurar orientação médica para investigar possíveis distúrbios do sono.

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