Tomar uma colher de mel com limão todas as manhãs: para que serve e por que é recomendado

Hábito simples ganhou espaço nas rotinas matinais, mas exige equilíbrio e atenção para não transformar uma escolha saudável em excesso

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Antes mesmo do café da manhã, algumas pessoas recorrem a uma combinação que atravessa gerações. Presente em receitas caseiras e associada aos dias mais frios, a mistura de mel com limão voltou a ganhar espaço entre quem busca começar o dia com um cuidado simples.

Na prática, o principal benefício está no alívio temporário da irritação da garganta e da tosse.

O mel forma uma camada que ajuda a suavizar o desconforto, enquanto o limão acrescenta sabor e pode estimular a ingestão de líquidos quando a mistura é diluída em água morna.

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Uma revisão de estudos publicada no British Medical Journal concluiu que o mel pode ajudar a reduzir sintomas de infecções respiratórias superiores, especialmente a frequência e a intensidade da tosse.

Ainda assim, ele não trata a causa da infecção nem substitui medicamentos ou avaliação profissional.

Como preparar a mistura

O preparo pode ser feito com meio limão espremido, 150 a 200 ml de água morna e uma colher de chá de mel, equivalente a aproximadamente 5 ml.

Basta colocar a água em uma xícara, acrescentar o suco do limão e, por último, misturar o mel.

A água deve estar morna, e não fervendo, para evitar queimaduras e tornar o consumo mais agradável.

Embora algumas receitas indiquem uma colher de sopa, a quantidade menor já é suficiente para adoçar a bebida.

Como o mel contém açúcar, aumentar a dose não significa obter mais benefícios.

Também não existe comprovação de que a mistura precise ser tomada em jejum.

Ela pode ser consumida pela manhã ou em outros horários, especialmente quando houver irritação na garganta ou tosse.

Limão contribui com vitamina C

Frutas cítricas são fontes de vitamina C, nutriente que participa do funcionamento do sistema imunológico e atua como antioxidante.

Isso, porém, não significa que tomar limão diariamente impeça gripes ou resfriados.

Pesquisas indicam que a suplementação rotineira de vitamina C não reduz a ocorrência de resfriados na população em geral.

Portanto, a mistura deve ser vista como parte da alimentação, e não como uma fórmula capaz de aumentar a imunidade imediatamente.

Também não há comprovação de que consumir mel com limão pela manhã elimine toxinas, acelere o metabolismo ou provoque emagrecimento.

O horário de consumo não oferece uma vantagem especial demonstrada pela ciência.

Consumo exige moderação

Apesar de natural, o mel contém açúcares livres e pode elevar a glicemia.

Pessoas com diabetes ou que precisam controlar a ingestão de carboidratos devem considerar a quantidade consumida e buscar orientação individualizada.

O limão, por ser ácido, pode agravar sintomas de refluxo em algumas pessoas.

Quando consumido com frequência, também pode favorecer o desgaste do esmalte dentário.

Diluir a bebida em água e enxaguar a boca depois ajuda a reduzir o contato prolongado com os dentes.

A mistura também não deve ser oferecida a crianças menores de 1 ano, devido ao risco de botulismo infantil associado ao consumo de mel.

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