Sindicato abre negociação com a Caoa e projeta reajuste maior que o de 2025 para trabalhadores

Expectativa é ampliar benefícios e garantir ganhos acima do último acordo, impulsionados pelo crescimento da produção da montadora

Davi Galvão - 13 de abril de 2026

Sindimeta de Anápolis vem lutando para ampliar benefícios aos trabalhadores. (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis (Sindmetana) deu o pontapé inicial nas negociações para a data-base dos trabalhadores da CAOA, cuja data-base fecha já em maio.

Após a realização de assembleias com a categoria na última semana, a entidade formalizou uma lista de reivindicações que já está sob análise da diretoria da montadora.

Apesar de não revelar valores exatos, o presidente do sindicato, Gleberson Jales, contou em entrevista ao Portal 6 que a expectativa é conseguir benefícios e acréscimos até maiores do que em 2025.

“Nós já temos um dos VA’s mais competitivos do estado, do Daia é o maior, já está em R$ 1 mil. No ano passado, o reajuste salarial na CAOA foi de 5,5%, a participação nos lucros chegou a mais de R$ 6 mil no bolso do funcionário. A fábrica tá crescendo, produzindo mais, a expectativa é de aumentar esse retorno para o trabalhador”, reforçou Jales.

Em 2025, o acordo também garantiu benefícios expressivos, como o sorteio de oito motocicletas.

Com relação ao fato da Caoa já conceder benefícios que em muito superam os de outras empresas na cidade, Jales comentou que tal realidade é inevitável, uma vez que a montadora de fato é um dos maiores trunfos industriais do estado: “não tem nem o que falar em comparar com outros lugares”.

Porém, muito mais do que um “simples” reajuste salarial, o presidente pontuou que a prioridade deve ser a manutenção dos postos de trabalho e a modernização do pacote de benefícios.

Um dos pontos centrais da discussão é a adaptação da CAOA ao novo perfil de mão de obra. Jales destaca que o setor precisa ser atrativo para jovens de 19 a 20 anos, que possuem prioridades distintas das gerações anteriores.

Data-base

A expectativa do sindicato é que o cronograma dos anos anteriores seja mantido. Nos últimos três anos, todos os trabalhadores receberam os novos valores e benefícios dentro do prazo, até o final de maio.

Porém, ainda que um eventual acordo só seja aceito entre ambas as partes após o fechamento da data base, Jales adiantou aos trabalhadores para não se preocuparem, uma vez que os novos valores, neste caso, seriam incorporados de forma retroativa.

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