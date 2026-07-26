Calor volta a ganhar força em Goiás e temperaturas se aproximam dos 40°C; confira a previsão

Além das máximas elevadas, umidade relativa do ar pode atingir níveis de alerta durante o período da tarde

Cidades do Norte e Oeste concentram as previsões mais quentes do estado, com termômetros próximos dos 40°C. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

O calor deve ganhar ainda mais intensidade em Goiás na próxima segunda-feira (27). De acordo com o boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as temperaturas voltam a subir rapidamente durante a tarde e podem alcançar 38°C, especialmente nas regiões Norte e Oeste do estado.

Embora o amanhecer ainda seja marcado por temperaturas mais amenas na faixa Centro-Sul, o predomínio de sol fará os termômetros dispararem ao longo do dia. Além disso, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 20% durante a tarde, índice considerado de atenção para a saúde.

Segundo o Cimehgo, não há previsão de chuva para nenhuma região goiana nesta segunda-feira. O cenário favorece grande amplitude térmica, com manhãs relativamente frias e tardes bastante quentes.

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As maiores temperaturas são esperadas nas regiões Norte e Oeste, onde as máximas chegam a 38°C. Já nas regiões Central, Sul, Leste e Sudoeste, os termômetros devem variar entre 34°C e 36°C.

Entre os municípios com previsão de calor mais intenso aparecem Aruanã, Araguapaz, Cidade de Goiás e Montes Claros de Goiás, todos com máximas de 36°C, enquanto Porangatu deve registrar até 37°C. Em Goiânia, a máxima prevista é de 33°C, e em Anápolis, 29°C.

Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir níveis próximos de 20% em praticamente todas as regiões do estado.

A orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e reduzir a exposição prolongada ao sol.

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