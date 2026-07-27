Colocar água quente no preparo do arroz: para que serve e por que é recomendado

Além de acelerar o cozimento, usar água quente ajuda a reduzir o tempo no fogo e pode diminuir o consumo de gás na cozinha

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Na hora de preparar o arroz, um detalhe simples pode fazer diferença no tempo de cozimento e até na conta de gás.

Em vez de adicionar água fria à panela, muitos cozinheiros recomendam utilizar água já aquecida, um truque que acelera o preparo e ajuda a manter o cozimento mais uniforme.

Ao colocar água quente no arroz refogado, a panela não precisa gastar energia para elevar a temperatura do líquido desde o início. Como a água já está próxima da fervura, o cozimento começa mais rapidamente, reduzindo o tempo em que o fogo permanece ligado.

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Além da economia de gás, o método também contribui para um cozimento mais homogêneo. Isso acontece porque os grãos passam menos tempo aguardando a água atingir a temperatura ideal, o que ajuda a preservar a textura e evita que parte do arroz cozinhe antes do restante.

Outro benefício é a praticidade. Como o processo é mais rápido, a receita costuma ficar pronta em menos tempo, tornando o preparo mais eficiente, especialmente na rotina do dia a dia.

Apesar da vantagem, especialistas recomendam respeitar a quantidade de água indicada para cada tipo de arroz. O uso de água quente não altera a proporção necessária para o cozimento, apenas reduz o tempo para que a panela volte à fervura.

Também é importante manter a panela tampada durante o preparo e evitar mexer o arroz com frequência, já que isso pode liberar o amido dos grãos e comprometer a textura final.

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