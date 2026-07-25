Não é óleo, nem banha de porco: a melhor gordura para colocar na frigideira e selar o bife do almoço, segundo açougueiros

Manteiga deixa a carne mais saborosa e ajuda na formação da crosta, mas exige atenção para não queimar durante o preparo

(Foto: Reprodução)

Um bife dourado por fora e suculento por dentro depende da escolha da carne, da temperatura da frigideira e da gordura usada no preparo. Embora óleo e banha sejam opções comuns, a manteiga é uma alternativa para quem busca mais sabor.

O ingrediente envolve a carne durante o cozimento e combina especialmente com alho e ervas aromáticas. No entanto, como a manteiga comum queima com facilidade, ela deve ser acrescentada depois que a frigideira já estiver aquecida e o bife começar a dourar.

Como selar o bife com manteiga

Antes de levar a carne ao fogo, retire o excesso de umidade com papel-toalha. Esse cuidado facilita a formação da crosta e evita que o bife cozinhe no próprio líquido.

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Aqueça uma frigideira de fundo grosso e coloque o bife temperado. Quando o primeiro lado estiver dourado, vire a carne e acrescente uma colher de manteiga.

Em seguida, incline levemente a frigideira e use uma colher para regar o bife com a manteiga derretida. O processo distribui sabor pela superfície e ajuda a finalizar o cozimento.

Para temperaturas mais altas, a manteiga clarificada é uma opção mais resistente ao calor, pois não contém os sólidos do leite que queimam rapidamente.

Alho e alecrim dão um toque especial

Depois de adicionar a manteiga, coloque dentes de alho levemente amassados e alguns ramos de alecrim na frigideira.

Conforme a manteiga aquece, ela absorve o aroma dos ingredientes. Esse líquido pode ser derramado repetidamente sobre a carne até que ela alcance o ponto desejado.

Também é possível usar tomilho no lugar do alecrim. O importante é não deixar o alho escurecer demais, pois ele pode ficar amargo.

Deixe a carne descansar

Depois de retirar o bife da frigideira, aguarde alguns minutos antes de cortá-lo. O descanso ajuda a redistribuir os líquidos dentro da carne e reduz a perda de suculência.

Assim, a manteiga funciona melhor como gordura de finalização do que como única opção desde o início da selagem. Usada no momento certo, ela deixa o bife dourado, aromático e com sabor mais intenso.

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