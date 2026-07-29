As 3 melhores carnes para comprar no supermercado e fazer um almoço macio, suculento e sem gastar muito, segundo açougueiros
Nem sempre é preciso investir nos cortes mais caros para preparar uma refeição saborosa. Algumas carnes mais acessíveis podem ficar extremamente macias quando escolhidas e preparadas da forma correta
Preparar um almoço saboroso sem comprometer o orçamento é o objetivo de muitas famílias.
No entanto, ainda existe a ideia de que apenas cortes nobres, como picanha e filé mignon, garantem carnes macias e suculentas.
Na prática, açougueiros afirmam que alguns cortes mais econômicos oferecem excelente resultado quando preparados da maneira correta.
Além de custarem menos, eles podem surpreender pela textura e pelo sabor, tornando-se ótimas opções para o dia a dia.
1. Maminha ou fraldinha
A maminha e a fraldinha estão entre os cortes mais indicados para quem busca equilíbrio entre preço e qualidade.
Ambas possuem fibras que absorvem bem os temperos e uma camada de gordura que ajuda a manter a carne suculenta.
Elas ficam ótimas na churrasqueira, na frigideira, na air fryer ou assadas no forno.
Dica de açougueiro: na hora de servir, corte sempre a carne contra as fibras. Esse simples cuidado faz toda a diferença na maciez.
2. Miolo de alcatra
O miolo de alcatra é conhecido por oferecer uma textura muito macia sem custar tanto quanto cortes considerados nobres.
Ele é ideal para bifes altos, estrogonofe, picadinho ou receitas rápidas na frigideira.
Dica de açougueiro: aqueça bem a frigideira antes de colocar a carne e sele por cerca de dois a três minutos de cada lado.
Assim, a superfície doura rapidamente e o interior permanece suculento.
3. Acém
Embora seja um dos cortes mais baratos do supermercado, o acém pode ficar extremamente macio quando preparado na panela de pressão.
Isso acontece porque ele contém bastante colágeno, que se transforma em gelatina durante o cozimento prolongado, deixando a carne macia e o molho mais encorpado.
O corte é perfeito para carne de panela com batatas, cenoura ou mandioca.
Dica de açougueiro: antes de adicionar água ou molho, sele bem os cubos de carne com um fio de óleo.
Esse processo intensifica o sabor e contribui para um resultado ainda mais suculento.
Como economizar sem abrir mão da qualidade
Além de escolher o corte certo, respeitar o tempo de preparo e utilizar a técnica adequada fazem toda a diferença no resultado final.
Assim, apostar nessas Carnes Baratas Para Almoço é uma forma inteligente de economizar sem abrir mão de uma refeição macia, saborosa e perfeita para o dia a dia.
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