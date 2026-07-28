A carne que tem mais sabor que picanha e não custa uma fortuna, segundo açougueiros

Nem sempre o corte mais famoso é o que entrega o melhor sabor. Especialistas explicam por que uma carne menos valorizada pode surpreender até os maiores fãs de churrasco

Carne Mais Saborosa que Picanha chama a atenção pelo sabor intenso e costuma enganar muita gente quando vai para a churrasqueira
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/acougue_do_robin)
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A picanha ocupa um lugar especial entre os cortes preferidos dos brasileiros. Ela costuma ser a estrela dos churrascos e, para muita gente, representa sinônimo de carne macia e saborosa.

No entanto, açougueiros experientes afirmam que existe um corte capaz de surpreender até os maiores admiradores da picanha.

Além disso, quando preparado corretamente, ele pode até ser confundido com o corte mais famoso da churrasqueira.

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O corte pode enganar até quem conhece churrasco

Segundo açougueiros, esse corte apresenta um formato triangular e uma camada de gordura que lembram bastante a picanha.

Por isso, muitas pessoas acabam acreditando que estão consumindo o corte tradicional.

Quando a carne vai ao espeto e recebe cortes bem finos, como acontece em muitas churrascarias, a semelhança fica ainda maior.

Assim, quem prova costuma elogiar a maciez e o sabor sem perceber que está diante de outro corte.

Por que muitos consideram essa carne mais saborosa?

De acordo com profissionais do setor, esse corte possui fibras e características que proporcionam um sabor mais intenso que o da picanha.

Além disso, o preparo influencia diretamente na experiência. Quando o churrasqueiro fatia a carne em lâminas finas e serve logo após o ponto ideal, o resultado costuma agradar até quem acredita conhecer todos os cortes bovinos.

Ainda assim, especialistas lembram que a preferência varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns valorizam o sabor marcante, outros preferem a maciez característica da picanha.

Vale a pena prestar atenção na hora da compra

  • O vídeo também faz um alerta para os consumidores.

Como alguns cortes possuem aparência semelhante à picanha, é importante observar a identificação da peça antes da compra e conferir a informação com o açougueiro.

Dessa forma, o consumidor sabe exatamente o que está levando para casa e evita pagar por um corte acreditando que comprou outro.

O segredo está no preparo

Independentemente do corte escolhido, especialistas destacam que o sucesso do churrasco depende da qualidade da carne, do ponto de preparo e da forma de servir.

Por isso, cortes menos famosos também podem entregar excelentes resultados quando preparados corretamente.

Em muitos casos, eles oferecem um sabor marcante, custam menos que a picanha e ainda surpreendem quem experimenta pela primeira vez.

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Daniella Bruno

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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