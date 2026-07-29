Carne de porco perfeita: o truque simples que deixa o pernil dourado por fora e extremamente suculento por dentro

Receita da cozinheira Marizete Medeiros aposta em poucos ingredientes e em uma etapa que faz toda a diferença no resultado final

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Quem costuma preparar carne de porco em casa sabe que acertar o ponto nem sempre é fácil. Se passar do tempo, ela pode ficar seca; se faltar cozimento, perde sabor e textura.

A cozinheira Marizete Medeiros compartilhou uma receita simples para deixar o pernil dourado por fora, macio por dentro e cheio de sabor. O segredo está na combinação de temperos e no tempo de descanso antes de levar a carne ao fogo.

Descanso ajuda a intensificar o sabor

A receita leva cerca de 800 gramas de pernil suíno cortado em cubos maiores.

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Depois de lavar e escorrer a carne, Marizete acrescenta alho amassado, pimenta-do-reino, tempero baiano, lemon pepper, colorau e tempero completo. Quem preferir pode usar apenas sal.

Em seguida, ela mistura tudo muito bem e deixa a carne descansar por aproximadamente 20 minutos. Esse tempo ajuda os temperos a envolverem melhor cada pedaço antes da fritura.

Caso esteja com pressa, também dá para levar a carne ao fogo logo após temperá-la.

Fritura garante a casquinha dourada

Depois do descanso, aqueça um pouco de óleo em uma panela.

Coloque os cubos de pernil e evite mexer demais nos primeiros minutos. Assim, a superfície ganha cor e forma uma casquinha dourada.

Depois, vire os pedaços aos poucos e mantenha o fogo até a carne cozinhar por dentro.

O tempo varia conforme o tamanho dos cubos e a intensidade da chama. Por isso, observe o ponto durante o preparo para evitar que o pernil resseque.

Quais ingredientes são usados

Para preparar a receita, você vai precisar de:

800 g de pernil suíno em cubos;

2 dentes de alho amassados;

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino;

1 colher de chá de tempero baiano;

1 colher de chá de lemon pepper;

1 colher de chá de colorau;

1 colher de chá rasa de tempero completo ou sal a gosto;

óleo para fritar.

Como servir

Marizete Medeiros sugere acompanhar a carne com arroz branco, feijão, farofa e salada.

A combinação valoriza o sabor do pernil e transforma o preparo em uma opção prática para o almoço ou jantar.

A cozinheira publicou a receita no perfil @receitas_marizete, onde compartilha preparos caseiros e fáceis de reproduzir.

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