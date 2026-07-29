Centro de Diagnóstico de Anápolis será 24 horas e terá ressonância, tomografia e mais exames

Estrutura inédita em Goiás vai reunir diferentes especialidades em um único espaço para agilizar o atendimento aos pacientes do SUS

Estrutura será instalada na antiga sede do Ipasgo e deve ampliar a capacidade de atendimento da rede pública. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aápolis)

Anápolis deverá contar, nos próximos meses, com o primeiro Centro Municipal de Diagnóstico 24 horas de Goiás. A ordem de serviço para implantação da unidade foi assinada nesta terça-feira (28) pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), durante a programação de aniversário dos 119 anos do município.

O centro será instalado na antiga sede do Ipasgo, no Bairro Jundiaí, e reunirá, em um único endereço, exames de média complexidade oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Antes do início dos atendimentos, o imóvel, com mais de mil metros quadrados, passará por obras de adequação para receber equipamentos específicos. A previsão da Prefeitura é que essa etapa seja concluída em até 90 dias.

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Segundo a administração municipal, a unidade funcionará 24 horas por dia e realizará exames de imagem, como ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia e mamografia.

O espaço também contará com exames cardiológicos, entre eles MAPA, Holter, ecocardiograma e eletrocardiograma, além de procedimentos na área de neurologia, como eletroneuromiografia e eletroencefalograma. Conforme divulgado pelo prefeito, endoscopia e colonoscopia também integram o projeto.

Ao anunciar a implantação do centro, Márcio Corrêa afirmou que a criação da unidade busca enfrentar um dos principais desafios da rede municipal de saúde: a demora na realização de exames especializados.

De acordo com a Prefeitura, a proposta é reduzir o tempo de espera para diagnósticos e oferecer maior agilidade no atendimento aos pacientes da rede pública.

Confira:

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