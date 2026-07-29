Marca de roupas de Anápolis chama atenção nas redes ao vestir famosos como Léo Santana e Zezé Di Camargo

Cantor baiano gravou vídeo usando peça vinda diretamente de Goiás

Marca de roupa de Anápolis
Cantor foi visitado e recebeu peças da marca anapolina (Imagens: Captura de tela/Instagram)
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Uma marca de roupas masculinas nascida no bairro Jundiaí, em Anápolis, tem chamado atenção nas redes após cair nas graças de famosos como o pagodeiro baiano Léo Santana e o sertanejo Zezé Di Camargo.

A empresa 100% anapolina é a Belmiro Vicenzo. Na última segunda-feira (27), o sócio Thiago Belmiro esteve em Salvador (BA) e encontrou pessoalmente o ‘GG’, oportunidade em que o cantor vestiu uma peça da marca.

“Diretamente de Anápolis, no Goiás. Belmiro Vincenzo. É italiana, tá bom amor?”, disse o cantor em tom bem humorado. O momento foi compartilhado por Thiago nas redes sociais, em vídeo que já soma milhares de visualizações.

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Além do baiano, outras estrelas da música brasileira também já apareceram com as peças, incluindo os sertanejos Zezé Di Camargo e Felipe Duarte.

Para os sócios Thiago e Maxwel Belmiro, o encontro com Léo Santana representa um momento importante de reconhecimento da empresa anapolina.

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Ícaro Gonçalves

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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