Marca de roupas de Anápolis chama atenção nas redes ao vestir famosos como Léo Santana e Zezé Di Camargo
Cantor baiano gravou vídeo usando peça vinda diretamente de Goiás
Uma marca de roupas masculinas nascida no bairro Jundiaí, em Anápolis, tem chamado atenção nas redes após cair nas graças de famosos como o pagodeiro baiano Léo Santana e o sertanejo Zezé Di Camargo.
A empresa 100% anapolina é a Belmiro Vicenzo. Na última segunda-feira (27), o sócio Thiago Belmiro esteve em Salvador (BA) e encontrou pessoalmente o ‘GG’, oportunidade em que o cantor vestiu uma peça da marca.
“Diretamente de Anápolis, no Goiás. Belmiro Vincenzo. É italiana, tá bom amor?”, disse o cantor em tom bem humorado. O momento foi compartilhado por Thiago nas redes sociais, em vídeo que já soma milhares de visualizações.
Além do baiano, outras estrelas da música brasileira também já apareceram com as peças, incluindo os sertanejos Zezé Di Camargo e Felipe Duarte.
Para os sócios Thiago e Maxwel Belmiro, o encontro com Léo Santana representa um momento importante de reconhecimento da empresa anapolina.
REPERCUTINDO | Uma marca de roupas masculinas nascida no bairro Jundiaí, em Anápolis, tem chamado atenção nas redes após cair nas graças de famosos como o pagodeiro baiano Léo Santana e o sertanejo Zezé Di Camargo.
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— Portal 6 (@portal6noticias) July 30, 2026
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