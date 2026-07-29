Tarcísio mantém vantagem em SP e tem 41% contra 26% de Haddad no 1º turno, diz Genial/Quaest

Além da intenção de voto, pesquisa também mediu a avaliação da gestão estadual e a rejeição aos principais pré-candidatos

Levantamento ouviu 1.650 eleitores paulistas entre os dias 23 e 27 de julho e avaliou os cenários para o Governo de São Paulo. (Foto: Reprodução/Partido Republicanos/Agência Brasil)

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantém a dianteira em nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29), com 41% das intenções de voto em simulação de primeiro turno das eleições para o Governo de São Paulo contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que marca 26%.

Outros três candidatos de partidos de esquerda nanicos somam 5%: Vera Lúcia (PSTU) tem 3%, e Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB), 1% cada um.

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Em eventual segundo turno, o titular do Palácio dos Bandeirantes venceria o petista por 48% a 32%.

Tarcísio também lidera na resposta espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Nesse caso, o atual governador registra 17%, contra 7% de Haddad.

Na última pesquisa Quaest para o estado, de abril, o titular dos Bandeirantes tinha 38% no primeiro turno, contra 26% do ex-ministro da Fazenda.

Aquele levantamento, porém, considerou outros cenários, com o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e testando ou não o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) -ambos já anunciaram que não vão concorrer a governador.

Em simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad feita em abril, o atual governador vencia o ex-ministro por 49% a 32%.

Contratado pelo Banco Genial, o levantamento foi feito de 23 a 27 de julho com eleitores de 16 anos ou mais residentes no estado de São Paulo.

Foram realizadas 1.650 entrevistas domiciliares. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro máxima prevista, de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob os códigos SP-04846/2026 e BR-09998/2026.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, disputas altamente polarizadas para o Governo de São Paulo historicamente foram decididas no primeiro turno.

Segundo a coluna Painel, a possibilidade de uma vitória de Tarcísio já na primeira etapa preocupa o PT, porque deixaria o presidente Lula sem um palanque em um eventual segundo turno da eleição presidencial no maior colégio eleitoral do país.

A pré-campanha de Tarcísio disse, em nota, que recebeu o resultado com otimismo.

“É um retrato do reconhecimento dos paulistas a um governo que trabalha, entrega resultados e enfrenta os problemas de frente com coragem.”

Procurada pela reportagem, a assessoria de Haddad não comentou.

Entre os eleitores lulistas, 12% declaram intenção de voto em Tarcísio no primeiro turno, contra 65% em Haddad. A margem de erro para este segmento é de 7 pontos percentuais.

No eleitorado bolsonarista, 69% dizem que votariam no atual governador se a eleição fosse hoje, enquanto 7% escolheriam o petista. Para este grupo, a margem é de 6 pontos.

Entre os independentes, segmento para o qual a margem de erro é de 4 pontos, Tarcísio registra 31% das intenções, ante 20% de Haddad.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO TARCÍSIO

Para 39% dos entrevistados, Tarcísio está fazendo um governo bom ou ótimo, enquanto 20% consideram a gestão do governador paulista ruim ou péssima. Avaliam o trabalho como regular 35%.

O cenário é estável em relação a abril, quando o governo Tarcísio era visto como ótimo ou bom também por 39% (classificavam-no como ruim ou péssimo 19%, e 35% o avaliavam como regular).

As áreas com piores avaliações no estado de São Paulo são segurança (39% de avaliação negativa, 24% de positiva e 37% de regular) e saúde (36% de avaliação negativa, 26% de positiva e 38% de regular).

Atração de empresas (19% de avaliação negativa, 49% de positiva e 32% de regular) e infraestrutura e mobilidade (20% de avaliação negativa, 44% de positiva e 36% de regular) são as com as melhores avaliações.

REJEIÇÃO

Entre os nomes testados pela Quaest, Haddad é o mais rejeitado. Conhecem e não votariam no ex-ministro 58%, contra 37% que dizem o mesmo de Tarcísio. Vera Lúcia é rejeitada por 12%; Carlos Machado, por 9%; e Vivian Mendes, por 5%.

SENADO

Os entrevistados também foram questionados sobre os candidatos para o Senado se a eleição fosse hoje. As ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), que vão compor chapa com Haddad, registram 14% e 12%, respectivamente.

Pablo Marçal (União Brasil), Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) têm 9%, 7% e 5%, nesta ordem. Paulinho da Força (Solidariedade) e Ricardo Salles (Novo) marcam 4% cada um.

Por sua vez, Robson Tuma (Republicanos) aparece com 3%, e José Aníbal (PSDB), com 1%.

PRESIDÊNCIA

Considerando o estado de São Paulo, 34% dos entrevistados responderam que pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais, ao passo que 30% declaram voto em Lula.

No segundo turno, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sai na frente e registra 40% no estado, contra 35% do petista.

Tarcísio registra intenções de voto superiores às de Flávio. Enquanto o atual governador tem 41% no primeiro turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Flávio marca 34% no estado na corrida para a Presidência. No segundo, Tarcísio aparece com 48%, e o senador, com 40%.