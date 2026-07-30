Pão francês ou tapioca: o melhor café da manhã para quem quer emagrecer, segundo nutricionistas

Muita gente elimina o pão da dieta acreditando que a tapioca emagrece mais. Mas a resposta depende de um detalhe que costuma passar despercebido

(Imagem: Ilustração/Magnific)

Quem tenta emagrecer costuma enfrentar uma dúvida logo no café da manhã: vale mais a pena comer pão francês ou tapioca? Nas redes sociais, os dois alimentos dividem opiniões.

Enquanto alguns consideram o pão um “vilão” da dieta, outros apontam que a tapioca possui índice glicêmico elevado e também exige atenção.

Na prática, porém, nutricionistas explicam que nenhum dos dois alimentos impede o emagrecimento por si só.

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O resultado depende principalmente da quantidade consumida e da composição da refeição.

Pão francês e tapioca têm calorias parecidas

Segundo o médico Dr. Mozart Carrilho, comparar os alimentos apenas pela fama pode levar a conclusões equivocadas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele mostra que um pão francês de aproximadamente 50 gramas fornece cerca de 150 calorias.

Da mesma forma, uma porção de tapioca com o mesmo peso também entrega, em média, 150 calorias.

Por isso, quando as porções são equivalentes, ambos podem fazer parte de uma estratégia para emagrecer.

O que nutricionistas recomendam?

Especialistas destacam que o segredo está no equilíbrio da refeição.

Em vez de consumir apenas pão ou apenas tapioca, o ideal é combinar esses alimentos com fontes de proteína e fibras.

Ovos, queijo branco, iogurte natural ou frango desfiado aumentam a saciedade e ajudam a controlar a fome ao longo da manhã.

Além disso, incluir frutas também torna o café da manhã mais completo.

Outro ponto importante envolve a quantidade. Exagerar nas porções, seja de pão ou de tapioca, aumenta o consumo de calorias e pode dificultar a perda de peso.

Afinal, qual é a melhor escolha?

Não existe um vencedor absoluto.

O pão francês e a tapioca podem integrar uma alimentação voltada ao emagrecimento quando entram em porções adequadas e fazem parte de uma dieta equilibrada.

Assim, a melhor opção será aquela que combina com sua rotina, suas preferências e seu planejamento alimentar.

Mais do que escolher entre pão ou tapioca, o sucesso do emagrecimento depende do conjunto da alimentação e da manutenção de um déficit calórico orientado por um profissional de saúde.

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