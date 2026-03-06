O ‘botox’ natural que está no seu café da manhã: como essa pequena semente renova a pele e protege o coração
Semente pequena e comum na alimentação esconde propriedades que podem trazer benefícios surpreendentes para pele e saúde do coração
Ela aparece discretamente sobre pães, torradas e algumas receitas do café da manhã, muitas vezes passando despercebida. No entanto, essa pequena semente tem chamado a atenção por seus possíveis benefícios à saúde e até ganhou um apelido curioso nas redes e em conteúdos sobre alimentação: o de “botox natural”.
O alimento em questão é o gergelim, uma semente antiga e muito utilizada na culinária de diferentes culturas. Apesar do tamanho pequeno, ele concentra uma série de nutrientes importantes, como minerais, antioxidantes e gorduras consideradas benéficas para o organismo.
Por isso, especialistas em nutrição apontam que incluir o gergelim na alimentação pode trazer impactos positivos para o corpo quando consumido de forma equilibrada.
Entre os benefícios mais comentados está o apoio à saúde da pele.
O gergelim possui compostos antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo, processo associado ao envelhecimento precoce das células.
Além disso, suas gorduras boas contribuem para manter a hidratação natural da pele e podem favorecer um aspecto mais saudável e viçoso ao longo do tempo.
Outro ponto frequentemente destacado é a contribuição para a saúde do coração.
Por ser rico em gorduras insaturadas e outros nutrientes importantes, o consumo moderado da semente pode colaborar para uma alimentação mais equilibrada e para a manutenção de níveis saudáveis de colesterol quando combinado com hábitos alimentares adequados.
O gergelim também chama atenção pela presença de minerais como cálcio, magnésio e fósforo, que participam de funções importantes do organismo, incluindo o fortalecimento dos ossos e o funcionamento muscular.
Isso faz com que a semente seja considerada um alimento nutritivo, capaz de enriquecer refeições simples do dia a dia.
Na prática, ele pode ser incluído facilmente na rotina alimentar. Muitas pessoas adicionam gergelim em frutas, iogurtes, saladas, arroz, tapiocas e até vitaminas.
Outra forma popular de consumo é na pasta de gergelim, conhecida como tahine, bastante usada em molhos e preparações culinárias.
Apesar dos benefícios, especialistas lembram que o consumo deve ser feito com moderação. Por ser uma semente oleaginosa, o gergelim possui valor calórico relativamente alto.
Além disso, pessoas com alergia a sementes ou alimentos específicos devem ter atenção ao incluir o ingrediente na dieta.
No fim das contas, o apelido de “botox natural” é apenas uma forma popular de destacar as propriedades nutritivas do gergelim.
Mais do que prometer resultados milagrosos, a semente pode funcionar como um aliado dentro de uma alimentação equilibrada, contribuindo para a saúde da pele, do coração e do organismo como um todo.
