Quem eram o advogado e a jovem que perderam a vida em colisão entre Vianópolis e Luziânia

Casal viajava em uma moto quando colidiu com um carro que vinha na pista contrária; Polícia Civil vai apurar circunstâncias do acidente

Ícaro Gonçalves - 19 de abril de 2026

Vítimas tinhas 35 e 27 anos, e deixem filhos (Imagem: Reprodução)

Um grave acidente na rodovia GO-010, na tarde de sábado (18), terminou com a morte do casal Márcio Nogueira Lemes, de 35 anos, e Karolyne Steffane de Oliveira, de 27.

A colisão fatal aconteceu na altura do quilômetro 168, entre os municípios de Vianópolis e Luziânia. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM), o casal estava em uma moto que se chocou contra um veículo durante o trajeto.

Equipes de resgate foram enviadas ao local, mas confirmaram que as vítimas morreram com o impacto.

A Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança dos demais motoristas e permitir o trabalho dos peritos criminais. O Instituto Médico Legal também foi acionado para fazer a remoção dos corpos.

Conforme informações do g1, Márcio era advogado e estudava para passar em um concurso de juiz. Ele deixa uma filha de 14 anos. Já Karolyne atuava como vendedora em uma loja de automóveis em Trindade. Ela tinha um filho de 5 anos.

Um inquérito instaurado pela Polícia Civil (PC) deverá identificar a dinâmica da colisão e possíveis responsáveis.

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