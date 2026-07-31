Como acabar com o mau cheiro nos pés usando apenas 1 ingrediente que quase todo mundo tem em casa

Um ingrediente simples pode ajudar a reduzir os odores causados pelas bactérias e ainda diminuir a umidade nos calçados

(Imagem: Ilustração/Magnific)

O mau cheiro nos pés é um problema comum e pode causar bastante desconforto no dia a dia.

Embora muitas pessoas associem o odor apenas ao suor, ele surge principalmente pela ação das bactérias que se alimentam da umidade presente na pele e nos calçados.

No entanto, nem sempre é preciso recorrer a produtos específicos para amenizar esse incômodo.

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Um ingrediente que costuma estar presente na cozinha pode ajudar a controlar o odor e ainda reduzir a umidade que favorece a proliferação desses microrganismos.

Por que os pés ficam com mau cheiro?

O suor, por si só, não possui cheiro forte. Na verdade, o odor aparece quando bactérias presentes naturalmente na pele entram em contato com a umidade e passam a decompor substâncias liberadas pelo suor.

Além disso, ambientes fechados e pouco ventilados, como tênis e sapatos usados por muitas horas, criam as condições ideais para essa proliferação.

Como consequência, o famoso “chulé”, conhecido pelos especialistas como bromidrose plantar, pode se tornar frequente.

Como o bicarbonato de sódio ajuda?

O bicarbonato de sódio é um aliado nesse processo porque possui propriedades alcalinizantes.

Dessa forma, ele ajuda a alterar o pH da pele e do interior dos calçados, dificultando a sobrevivência das bactérias responsáveis pelo odor.

Além disso, o ingrediente absorve parte da umidade acumulada, o que também contribui para reduzir o ambiente favorável aos microrganismos.

Faça um escalda-pés com bicarbonato

Uma das formas mais conhecidas de utilizar o produto é por meio de um escalda-pés.

Para isso:

coloque água morna em uma bacia;

adicione de duas a três colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

deixe os pés de molho por 15 a 20 minutos;

em seguida, seque bem toda a região, principalmente entre os dedos.

Essa última etapa é indispensável. Afinal, qualquer umidade restante pode favorecer novamente o aparecimento de fungos e bactérias.

O ingrediente também pode ser usado nos sapatos

Outra alternativa é aplicar o bicarbonato diretamente dentro dos calçados.

Antes de dormir, polvilhe uma pequena quantidade no interior do tênis ou sapato. Depois, deixe o produto agir durante toda a noite.

Durante esse período, o bicarbonato ajuda a absorver a umidade e neutralizar os odores acumulados.

No dia seguinte, basta retirar o excesso antes de utilizar o calçado normalmente.

Pequenos hábitos evitam que o problema volte

Embora o bicarbonato seja um grande aliado, alguns cuidados fazem diferença para manter os pés livres de odores.

Entre eles estão:

secar completamente os pés após o banho;

nunca calçar meias com a pele úmida;

alternar os pares de sapato ao longo da semana;

deixar os calçados arejando sempre que possível;

preferir meias de algodão em vez das sintéticas.

Além disso, manter os calçados expostos ao ar e, quando possível, à luz solar ajuda a reduzir a umidade acumulada.

A ventilação também faz diferença

Usar o mesmo par de sapatos durante vários dias seguidos favorece o acúmulo de suor. Por isso, sempre que possível, faça um rodízio entre os calçados.

Assim, cada par terá tempo suficiente para secar completamente antes de ser usado novamente.

Quando procurar ajuda médica?

Por outro lado, se o mau cheiro persistir mesmo após a adoção desses cuidados, vale procurar um dermatologista.

O mesmo vale para casos acompanhados de coceira, rachaduras, descamação ou feridas.

Nessas situações, o problema pode estar relacionado a infecções por fungos ou outras condições que exigem tratamento específico.

Por fim, manter uma rotina de higiene, secar bem os pés e utilizar corretamente o bicarbonato de sódio são medidas simples que ajudam a controlar os odores e deixam os pés mais secos e confortáveis no dia a dia.

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