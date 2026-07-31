Não é vinagre, nem bicarbonato de sódio: como remover a gordura impregnada da air fryer em poucos minutos

Truque simples ajuda a recuperar o cesto do eletrodoméstico sem recorrer a misturas abrasivas ou esfregação excessiva

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Prática, rápida e presente em cada vez mais cozinhas, a air fryer facilita o preparo das refeições. O problema aparece depois: respingos de óleo e restos de alimentos podem formar uma camada difícil de retirar, principalmente quando a limpeza é adiada.

Esfregar o cesto com força pode parecer a única saída.

No entanto, o uso de palha de aço, esponjas ásperas e produtos abrasivos pode riscar o revestimento antiaderente e reduzir a vida útil do aparelho.

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Para soltar a gordura impregnada sem recorrer ao vinagre ou ao bicarbonato de sódio, uma alternativa simples combina água quente e detergente neutro.

O calor amolece os resíduos, enquanto o produto ajuda a dissolver a oleosidade acumulada.

Como limpar o cesto da air fryer

Primeiro, desligue a air fryer da tomada e espere o aparelho esfriar completamente.

Em seguida, retire o cesto e as demais peças removíveis.

Coloque água quente dentro do cesto, sem usar água fervente, e acrescente algumas gotas de detergente neutro.

Deixe a solução agir por cerca de 10 a 20 minutos.

Durante esse período, a gordura tende a amolecer e se desprender da superfície.

Depois, passe uma esponja macia ou uma escova de cerdas suaves, principalmente nos cantos e nas aberturas da grelha.

Enxágue bem para retirar qualquer resíduo de detergente. Antes de montar novamente o aparelho, seque todas as peças por completo.

E quando a gordura está muito grudada?

Caso ainda existam resíduos, repita o molho por mais alguns minutos.

Evite raspar a sujeira com facas, garfos ou utensílios metálicos, pois eles podem danificar o revestimento.

Também não é recomendado mergulhar a parte principal da air fryer na água.

A estrutura que abriga a resistência e os componentes elétricos deve ser limpa apenas com um pano macio e levemente umedecido.

Antes de mexer na área interna ou próxima à resistência, consulte as orientações do fabricante.

Os cuidados podem variar conforme o modelo.

Cuidados que evitam o acúmulo

A melhor forma de impedir que a gordura fique impregnada é limpar o cesto depois de cada uso.

Quando os resíduos ainda estão recentes, a remoção costuma ser mais rápida e exige menos esforço.

Também é importante não exagerar na quantidade de óleo utilizada durante o preparo.

Além de aumentar a sujeira, o excesso pode produzir fumaça e deixar odores no aparelho.

Por fim, esponjas abrasivas, palha de aço e desengordurantes fortes devem ser evitados, especialmente em peças antiaderentes.

Água quente, detergente neutro e uma limpeza frequente costumam ser suficientes para manter a air fryer em boas condições.

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