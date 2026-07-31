Nem palha de aço, nem molho: como limpar a grelha da churrasqueira sem precisar ficar esfregando, segundo churrasqueiros

Um método simples ajuda a remover gordura acumulada com menos esforço e ainda prepara a grelha para o próximo churrasco

(Foto: Reprodução)

Depois de um churrasco, a confraternização termina, mas uma tarefa costuma ficar para depois: limpar a grelha.

Com a gordura acumulada e os resíduos carbonizados, muita gente acredita que será necessário passar vários minutos esfregando ou recorrer à palha de aço para remover toda a sujeira.

No entanto, especialistas em churrasco afirmam que isso nem sempre é necessário.

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Com alguns cuidados simples e o uso do produto adequado, é possível facilitar bastante a limpeza. Além disso, o processo exige menos esforço e ajuda a conservar a grelha por mais tempo.

O momento certo ajuda na limpeza

Um dos principais segredos apontados por churrasqueiros está no momento escolhido para limpar a grelha.

Segundo eles, o ideal é fazer a higienização quando ela ainda estiver morna, cerca de uma ou duas horas após o término do churrasco.

Nesse período, a gordura ainda não endureceu completamente. Por isso, ela se desprende com mais facilidade.

Mesmo assim, muitas pessoas preferem deixar a limpeza para o dia seguinte ou apenas antes do próximo churrasco.

Felizmente, ainda é possível conseguir um bom resultado sem precisar fazer tanta força.

O produto facilita a remoção da gordura

Quando a limpeza fica para outro momento, muitos churrasqueiros recorrem a um desengordurante em gel, como o Veja Power Gel.

O produto adere à superfície e ajuda a amolecer a gordura mais resistente.

O procedimento é simples:

aplique o produto sobre toda a grelha;

espalhe utilizando o lado macio de uma esponja;

aguarde aproximadamente cinco minutos;

esfregue a superfície para retirar a gordura solta;

enxágue completamente com água.

Depois do tempo de ação, a gordura costuma sair com muito mais facilidade. Dessa forma, o trabalho se torna mais rápido e exige menos esforço.

É importante lembrar que a grelha não ficará com aparência de nova. Ainda assim, ela ficará limpa e pronta para o próximo churrasco.

Enxágue evita resíduos nos alimentos

Após a limpeza, o enxágue merece atenção especial. Afinal, resíduos do produto podem alterar o sabor dos alimentos caso permaneçam na superfície.

Por isso, lave a grelha cuidadosamente com bastante água. Em seguida, deixe-a secar completamente antes de guardá-la.

Assim, você também reduz o risco de manchas e de oxidação.

O aquecimento elimina possíveis resíduos

Antes de começar um novo churrasco, muitos especialistas realizam um último cuidado. Eles acendem a churrasqueira cerca de 40 minutos antes do preparo.

Enquanto a churrasqueira aquece, colocam a grelha sobre o fogo. Em seguida, passam um pequeno pedaço de gordura bovina sobre as hastes metálicas.

Esse processo tem duas funções importantes. Primeiro, ajuda a eliminar qualquer resquício que tenha permanecido após a lavagem.

Depois, cria uma fina camada de proteção que reduz as chances de os alimentos grudarem durante o preparo.

Hábitos simples prolongam a vida útil da grelha

Além da limpeza, alguns cuidados fazem diferença no dia a dia.

Evite guardar a grelha ainda úmida e retire o excesso de gordura após cada uso. Sempre que possível, faça uma limpeza completa antes que os resíduos endureçam.

Com essa rotina, a grelha permanece conservada por muito mais tempo. Como resultado, o preparo dos alimentos fica mais prático e a limpeza deixa de ser uma tarefa cansativa.

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