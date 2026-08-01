A psicologia afirma que pessoas podem sentir atração por alguém mesmo estando em um relacionamento e por que esse comportamento acontece

Especialistas mostram onde termina uma reação espontânea e começam as escolhas capazes de proteger — ou fragilizar — a vida a dois

(Foto: Ilustração/William Fortunato/Pexels)

Um olhar mais demorado, uma conversa envolvente ou a admiração por alguém novo podem surgir mesmo quando existe amor e compromisso. Para a psicologia, perceber outra pessoa como atraente não significa, necessariamente, que o relacionamento esteja fracassando ou que haverá uma traição.

Isso acontece porque assumir um compromisso não elimina a capacidade humana de notar beleza, afinidades e sinais de interesse. A atração pode aparecer de maneira espontânea, antes mesmo de qualquer decisão consciente.

Novidade desperta interesse

Pesquisas associam o início do interesse romântico aos sistemas cerebrais ligados à recompensa, à motivação e à busca por objetivos.

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Um estudo de neuroimagem indexado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos identificou atividade em regiões ricas em dopamina entre pessoas intensamente apaixonadas.

A novidade também pode tornar alguém mais interessante. Conversas diferentes, sensação de reconhecimento, convivência frequente e características admiradas criam condições para que a atração apareça. Entretanto, isso não comprova falta de amor pelo parceiro.

Em uma pesquisa da Universidade de Kentucky, 160 mulheres relataram experiências de atração por pessoas fora do relacionamento. Para a maioria, o interesse não prejudicou a relação principal.

Os resultados, porém, não devem ser generalizados para toda a população. O levantamento analisou um grupo específico de mulheres e mostrou, sobretudo, que as reações podem variar bastante.

Sentir não é agir

A psicologia distingue emoção, intenção e comportamento. A atração pode ser involuntária, enquanto alimentar fantasias, esconder conversas ou buscar proximidade envolve escolhas e limites definidos por cada casal.

Experimentos publicados na revista Frontiers in Psychology indicaram que experiências de novidade e crescimento dentro da própria relação podem diminuir a atenção destinada a possíveis parceiros alternativos. Isso sugere que vínculos também são fortalecidos por descobertas compartilhadas, não só pela estabilidade.

Um interesse passageiro tende a ser diferente de uma atração acompanhada por comparações constantes, segredos e afastamento emocional. Quando o sentimento fere ou interfere na vida a dois, falar sobre necessidades e procurar acompanhamento psicológico pode ajudar a compreender a situação.

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