Bater um pedaço de madeira na panela de pressão: para que serve e por que é recomendado

Um simples pedaço de madeira pode ajudar a destravar a válvula da panela de pressão e evitar gastos com manutenção desnecessária

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@gui.das.dicas)

Se a panela de pressão parou de chiar ou parece não estar funcionando como antes, muitas pessoas acreditam que chegou a hora de comprar outra.

No entanto, um truque simples compartilhado por Guilherme Matos, conhecido nas redes sociais como @gui.das.dicas, mostra que, em alguns casos, um pedaço de madeira pode resolver o problema em poucos segundos.

A dica consiste em utilizar um pequeno bloco de madeira para dar leves batidas na tampa da panela, próximo à válvula responsável pela saída do vapor. Segundo o criador de conteúdo, o procedimento ajuda a liberar o pino quando ele fica preso por resíduos de gordura ou sujeira acumulada.

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Por que bater com um pedaço de madeira?

De acordo com Guilherme Matos, o impacto suave faz com que o mecanismo interno da válvula volte a se movimentar normalmente, permitindo que o vapor seja liberado da forma correta durante o cozimento.

O uso da madeira é recomendado porque o material absorve parte do impacto e reduz o risco de danificar a tampa ou deformar a válvula, algo que poderia acontecer caso fossem utilizados objetos metálicos.

O truque substitui a limpeza?

Não. A dica pode funcionar quando o travamento é causado por pequenas obstruções, mas não elimina a necessidade de fazer a limpeza periódica da panela de pressão.

Especialistas recomendam verificar regularmente a válvula de segurança, o pino e a borracha de vedação, retirando resíduos de alimentos e gordura que possam comprometer o funcionamento do equipamento.

Caso a válvula continue travada, a panela apresente vazamentos ou tenha peças desgastadas, o ideal é interromper o uso e providenciar a substituição dos componentes ou procurar uma assistência técnica.

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