Lavar os pés com água, açúcar e alecrim: para que serve e por que é recomendado
Mistura com água morna, açúcar e alecrim pode ajudar a esfoliar os pés e aliviar a sensação de cansaço após um dia intenso
Depois de passar horas em pé ou caminhar durante o dia, é comum sentir os pés cansados, ressecados e até doloridos. Para aliviar esse desconforto, uma receita caseira tem chamado a atenção nas redes sociais: o banho de pés com água morna, açúcar e alecrim.
A combinação reúne ingredientes simples que podem contribuir para a renovação da pele e proporcionar uma sensação de relaxamento. Enquanto o açúcar atua como esfoliante natural, o alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas, além de ser tradicionalmente utilizado em cuidados com a pele.
Como o açúcar age na pele dos pés?
O açúcar possui cristais que promovem uma esfoliação física suave. Durante a massagem, eles ajudam a remover células mortas acumuladas, principalmente nos calcanhares e nas laterais dos pés, regiões que costumam sofrer mais com o ressecamento.
Esse processo favorece a renovação da pele, deixando-a mais lisa e macia após o tratamento.
Para evitar irritações, especialistas recomendam que a esfoliação seja feita com movimentos leves e sem excesso de força.
Quais são os benefícios do alecrim?
O alecrim contém compostos naturais, como ácido rosmarínico e ácido carnósico, associados à ação antioxidante e antimicrobiana.
Por isso, a planta é frequentemente utilizada em cuidados pessoais, especialmente para auxiliar na proteção da pele contra microrganismos e proporcionar sensação de frescor.
Além disso, quando utilizada em um escalda-pés com água morna, pode contribuir para estimular a circulação local e aliviar a sensação de peso nas pernas e nos pés.
Como preparar o banho de pés
O preparo é simples e leva apenas alguns minutos:
- ferva um punhado de folhas de alecrim em cerca de um litro de água por aproximadamente cinco minutos;
- espere a infusão ficar morna;
- retire as folhas e acrescente duas colheres de sopa de açúcar;
- coloque a mistura em uma bacia e deixe os pés de molho por cerca de 15 minutos;
- aproveite para massagear suavemente as áreas mais ressecadas.
Depois do procedimento, é importante secar bem os pés, principalmente entre os dedos, para evitar o acúmulo de umidade.
Com que frequência fazer?
O banho de pés pode ser realizado, em geral, uma vez por semana. Essa frequência costuma ser suficiente para manter a pele hidratada e macia sem causar sensibilidade devido à esfoliação.
Quem possui pele muito sensível, feridas, diabetes ou problemas circulatórios deve conversar com um profissional de saúde antes de adotar esse ou qualquer outro tratamento caseiro para os pés.
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