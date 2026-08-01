Lavar os pés com água, açúcar e alecrim: para que serve e por que é recomendado

Mistura com água morna, açúcar e alecrim pode ajudar a esfoliar os pés e aliviar a sensação de cansaço após um dia intenso

(Foto: Reprodução/Pexels)

Depois de passar horas em pé ou caminhar durante o dia, é comum sentir os pés cansados, ressecados e até doloridos. Para aliviar esse desconforto, uma receita caseira tem chamado a atenção nas redes sociais: o banho de pés com água morna, açúcar e alecrim.

A combinação reúne ingredientes simples que podem contribuir para a renovação da pele e proporcionar uma sensação de relaxamento. Enquanto o açúcar atua como esfoliante natural, o alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas, além de ser tradicionalmente utilizado em cuidados com a pele.

Como o açúcar age na pele dos pés?

O açúcar possui cristais que promovem uma esfoliação física suave. Durante a massagem, eles ajudam a remover células mortas acumuladas, principalmente nos calcanhares e nas laterais dos pés, regiões que costumam sofrer mais com o ressecamento.

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Esse processo favorece a renovação da pele, deixando-a mais lisa e macia após o tratamento.

Para evitar irritações, especialistas recomendam que a esfoliação seja feita com movimentos leves e sem excesso de força.

Quais são os benefícios do alecrim?

O alecrim contém compostos naturais, como ácido rosmarínico e ácido carnósico, associados à ação antioxidante e antimicrobiana.

Por isso, a planta é frequentemente utilizada em cuidados pessoais, especialmente para auxiliar na proteção da pele contra microrganismos e proporcionar sensação de frescor.

Além disso, quando utilizada em um escalda-pés com água morna, pode contribuir para estimular a circulação local e aliviar a sensação de peso nas pernas e nos pés.

Como preparar o banho de pés

O preparo é simples e leva apenas alguns minutos:

ferva um punhado de folhas de alecrim em cerca de um litro de água por aproximadamente cinco minutos;

espere a infusão ficar morna;

retire as folhas e acrescente duas colheres de sopa de açúcar;

coloque a mistura em uma bacia e deixe os pés de molho por cerca de 15 minutos;

aproveite para massagear suavemente as áreas mais ressecadas.

Depois do procedimento, é importante secar bem os pés, principalmente entre os dedos, para evitar o acúmulo de umidade.

Com que frequência fazer?

O banho de pés pode ser realizado, em geral, uma vez por semana. Essa frequência costuma ser suficiente para manter a pele hidratada e macia sem causar sensibilidade devido à esfoliação.

Quem possui pele muito sensível, feridas, diabetes ou problemas circulatórios deve conversar com um profissional de saúde antes de adotar esse ou qualquer outro tratamento caseiro para os pés.

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