Lendária “Barca da Rotam” volta a circular pelas ruas de Goiás após revitalização

Veículo preserva características que o transformaram em um dos maiores símbolos da história da unidade especializada

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A histórica Chevrolet Veraneio 064 da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) voltou a circular pelas ruas de Goiás e rapidamente chamou a atenção de policiais militares, admiradores de viaturas clássicas e apaixonados pela história da segurança pública no estado.

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Conhecida como a lendária “Barca da Rotam”, a viatura marcou uma geração de operações da Rotam e acabou se tornando um dos maiores símbolos da unidade especializada da Polícia Militar de Goiás.

Após passar por um processo de revitalização, o veículo retornou preservando o visual que o tornou conhecido ao longo dos anos.

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A principal novidade está na motorização, que agora conta com um motor 4.1, garantindo ainda mais desempenho sem perder a identidade histórica.

Muito além de uma antiga viatura, a Veraneio representa um importante capítulo da trajetória da Rotam e desperta lembranças entre policiais que atuaram na corporação, além de colecionadores e admiradores da história da PM goiana.

O retorno do veículo também chamou atenção nas redes sociais, onde diversas publicações celebraram a volta de um dos maiores símbolos da corporação.

Entre os comentários, internautas destacaram o valor histórico da viatura. “Aí é muito mais que um veículo, aí carrega história”, escreveu um usuário.

Outro comentou: “Tem que respeitar a história dessa barca, viu”. Já um terceiro resumiu o sentimento de muitos admiradores: “A Barca mais respeitada de todos os tempos”.

Confira:

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