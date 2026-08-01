Não é acém, nem músculo: a carne mais saborosa para desfiar e deixar qualquer receita mais gostosa, segundo açougueiros
Nem sempre os cortes mais populares entregam o melhor resultado. Alguns pedaços menos lembrados desmancham com facilidade e deixam qualquer receita mais saborosa
Acém e músculo aparecem entre os cortes mais usados para carne desfiada, principalmente pelo preço acessível.
No entanto, eles não são as únicas opções para quem busca uma receita suculenta e cheia de sabor.
Segundo açougueiros, outros cortes entregam uma textura ainda mais macia, absorvem melhor os temperos e desmancham com mais facilidade após o cozimento.
A escolha certa faz diferença em preparos como escondidinho, carne louca, sanduíches e recheios.
Quais são as melhores carnes para desfiar?
- Alguns cortes se destacam pela combinação de fibras, gordura e colágeno, responsável por deixar a carne úmida durante o cozimento.
Paleta ou miolo de paleta
A paleta é considerada uma das melhores opções para o dia a dia.
O corte reúne fibras e colágeno na medida certa, formando fios longos e macios depois do cozimento.
Por isso, funciona muito bem em escondidinhos, molhos, recheios de tortas e na tradicional carne louca.
Costela ou ponta de agulha
- Quem procura muito sabor pode apostar na costela, especialmente na ponta de agulha.
O alto nível de marmoreio e colágeno faz a carne praticamente desmanchar depois de um longo cozimento.
Como resultado, ela fica extremamente suculenta e perfeita para sanduíches, tacos e pratos mais encorpados.
Fraldinha
- A fraldinha também conquista espaço entre os açougueiros por apresentar fibras longas e bem definidas.
Além disso, o corte absorve molhos e temperos com facilidade e mantém boa suculência graças à fina camada de gordura.
É uma excelente escolha para ragus, pastéis e carne de panela.
Cupim
- O cupim exige mais tempo de preparo, mas recompensa a espera.
A gordura distribuída entre as fibras derrete lentamente durante o cozimento, deixando a carne extremamente macia e com sabor marcante.
Depois de desfiada, ela combina muito bem com sanduíches, tapiocas e escondidinhos.
O segredo para uma carne desfiada perfeita
Mais importante do que escolher um corte gorduroso é optar por carnes ricas em colágeno.
Durante o cozimento lento, esse tecido se transforma em gelatina natural, mantendo a carne úmida e cheia de sabor.
Na panela de pressão, o tempo costuma variar entre 40 e 50 minutos, dependendo do corte.
Depois de retirar a pressão, muitos açougueiros ainda utilizam um truque simples: escorrem parte do caldo, fecham novamente a panela e a chacoalham por cerca de 20 segundos.
Assim, a carne se desfia praticamente sozinha, economizando tempo e esforço na cozinha.
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