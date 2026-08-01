Não é acém, nem músculo: a carne mais saborosa para desfiar e deixar qualquer receita mais gostosa, segundo açougueiros

Nem sempre os cortes mais populares entregam o melhor resultado. Alguns pedaços menos lembrados desmancham com facilidade e deixam qualquer receita mais saborosa

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Nandu Andrade)

Acém e músculo aparecem entre os cortes mais usados para carne desfiada, principalmente pelo preço acessível.

No entanto, eles não são as únicas opções para quem busca uma receita suculenta e cheia de sabor.

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Segundo açougueiros, outros cortes entregam uma textura ainda mais macia, absorvem melhor os temperos e desmancham com mais facilidade após o cozimento.

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A escolha certa faz diferença em preparos como escondidinho, carne louca, sanduíches e recheios.

Quais são as melhores carnes para desfiar?

Alguns cortes se destacam pela combinação de fibras, gordura e colágeno, responsável por deixar a carne úmida durante o cozimento.

Paleta ou miolo de paleta

A paleta é considerada uma das melhores opções para o dia a dia.

O corte reúne fibras e colágeno na medida certa, formando fios longos e macios depois do cozimento.

Por isso, funciona muito bem em escondidinhos, molhos, recheios de tortas e na tradicional carne louca.

Costela ou ponta de agulha

Quem procura muito sabor pode apostar na costela, especialmente na ponta de agulha.

O alto nível de marmoreio e colágeno faz a carne praticamente desmanchar depois de um longo cozimento.

Como resultado, ela fica extremamente suculenta e perfeita para sanduíches, tacos e pratos mais encorpados.

Fraldinha

A fraldinha também conquista espaço entre os açougueiros por apresentar fibras longas e bem definidas.

Além disso, o corte absorve molhos e temperos com facilidade e mantém boa suculência graças à fina camada de gordura.

É uma excelente escolha para ragus, pastéis e carne de panela.

Cupim

O cupim exige mais tempo de preparo, mas recompensa a espera.

A gordura distribuída entre as fibras derrete lentamente durante o cozimento, deixando a carne extremamente macia e com sabor marcante.

Depois de desfiada, ela combina muito bem com sanduíches, tapiocas e escondidinhos.

O segredo para uma carne desfiada perfeita

Mais importante do que escolher um corte gorduroso é optar por carnes ricas em colágeno.

Durante o cozimento lento, esse tecido se transforma em gelatina natural, mantendo a carne úmida e cheia de sabor.

Na panela de pressão, o tempo costuma variar entre 40 e 50 minutos, dependendo do corte.

Depois de retirar a pressão, muitos açougueiros ainda utilizam um truque simples: escorrem parte do caldo, fecham novamente a panela e a chacoalham por cerca de 20 segundos.

Assim, a carne se desfia praticamente sozinha, economizando tempo e esforço na cozinha.

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