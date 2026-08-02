Não é na sala, nem na cozinha: o melhor lugar para colocar a jiboia e atrair boas energias, segundo o feng shui

Segundo o feng shui, o local onde a jiboia é posicionada pode favorecer a circulação das boas energias dentro de casa

Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

A jiboia está entre as plantas mais populares para ambientes internos. Fácil de cuidar, resistente e com folhas exuberantes, ela também ocupa um lugar de destaque no feng shui, prática chinesa que busca harmonizar os ambientes por meio da disposição de móveis, objetos e elementos naturais.

Embora muitas pessoas deixem a planta na sala ou na cozinha, especialistas na técnica afirmam que existe um local ainda mais favorável para potencializar seu simbolismo de crescimento, prosperidade e equilíbrio.

O melhor lugar para a jiboia, segundo o feng shui

De acordo com os princípios do feng shui, um dos melhores lugares para posicionar a jiboia é o hall de entrada da casa ou do apartamento.

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Esse espaço é considerado a principal porta de entrada da energia (chi). Por isso, manter uma planta saudável e bem posicionada nesse ambiente simboliza a recepção de boas oportunidades, prosperidade e proteção para o lar.

Além disso, a jiboia ajuda a suavizar a transição entre o ambiente externo e o interno, criando uma sensação de acolhimento logo na chegada.

Por que evitar alguns locais?

Embora possa ser cultivada em diferentes cômodos, o feng shui recomenda evitar posicionar a jiboia em locais onde ela possa bloquear a circulação natural das pessoas ou ficar esquecida, sem os cuidados necessários.

Na cozinha, por exemplo, o excesso de calor pode prejudicar a planta em determinadas situações. Já na sala, ela pode cumprir uma função decorativa, mas não aproveita todo o potencial simbólico atribuído à entrada da residência.

O mais importante é escolher um ambiente iluminado por luz indireta, onde a planta possa crescer de forma saudável.

Como cuidar da jiboia

Além da localização, manter a planta bonita é essencial para quem segue os princípios do feng shui.

Alguns cuidados simples fazem a diferença:

regue apenas quando o solo estiver levemente seco;

mantenha a planta em local com boa luminosidade indireta;

retire folhas secas ou amareladas regularmente;

evite encharcar o vaso;

limpe as folhas para remover o acúmulo de poeira.

Uma planta saudável simboliza vitalidade e favorece a sensação de bem-estar dentro de casa.

O que representa a jiboia no feng shui?

Para o feng shui, plantas de crescimento contínuo representam expansão, renovação e abundância. A jiboia, com seus longos ramos e facilidade de adaptação, é frequentemente associada à prosperidade e ao fluxo positivo de energia.

Vale lembrar, porém, que essas interpretações fazem parte da tradição do feng shui e não possuem comprovação científica. Ainda assim, muitas pessoas adotam a prática por acreditarem que ela contribui para criar ambientes mais agradáveis e equilibrados.

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