Não é vinagre, nem limão: como amaciar qualquer carne e ainda realçar o sabor, segundo chefs de cozinha

Um ingrediente comum transforma o preparo e surpreende até quem cozinha diariamente em casa

Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

O vinagre e o limão são conhecidos há muitos anos como opções para marinar carnes, mas chefs de cozinha têm recorrido a outro ingrediente para obter um resultado ainda mais eficiente.

O bicarbonato de sódio ganhou espaço nas cozinhas profissionais por ajudar a deixar cortes mais macios, preservando a suculência e valorizando o sabor natural da carne quando utilizado da maneira correta.

A técnica altera temporariamente o pH da superfície da carne, reduzindo o endurecimento das fibras durante o preparo.

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O método é indicado principalmente para cortes mais firmes, como acém, paleta, músculo e coxão duro, mas também pode melhorar a textura de outros tipos de carne bovina.

O segredo está na quantidade utilizada e no tempo de descanso, já que o excesso pode alterar a textura do alimento. Por isso, cozinheiros profissionais recomendam seguir um passo a passo simples para alcançar um resultado equilibrado e saboroso.

Passo a passo

Para aplicar a técnica, coloque cerca de uma colher de chá de bicarbonato de sódio para cada 500 gramas de carne. Misture bem para envolver toda a superfície, deixe descansar entre 15 e 20 minutos e, em seguida, enxágue rapidamente em água corrente para retirar o excesso.

Depois, seque a carne com papel-toalha, tempere normalmente com sal, alho, ervas ou outros ingredientes de sua preferência e prepare na frigideira, churrasqueira ou panela. Esse processo ajuda a manter os sucos naturais da carne durante o cozimento e favorece uma textura mais macia.

Dica final

Além do bicarbonato, outro cuidado faz diferença no resultado: evitar cozinhar demais a carne e utilizar uma panela ou frigideira já aquecida antes de iniciar o preparo. O calor adequado cria uma crosta externa rapidamente, preservando a umidade interna e intensificando o sabor.

Com essa combinação de técnicas, é possível transformar até cortes mais econômicos em pratos mais suculentos, macios e com aparência digna de restaurante, sem recorrer ao vinagre ou ao limão.

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