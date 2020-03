Número de casos suspeitos do novo coronavírus aumenta 144% em Anápolis

Desde o início da pandemia, dez casos da doença já foram descartados

Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no final da tarde quarta-feira (18) mostra que continua em dois o número de casos confirmados de Covid-19, o novo coronavírus, em Anápolis.

As pacientes são uma médica, de 69 anos, que esteve recentemente na Itália, e uma outra mulher de 41, que há pouco voltou da Espanha.

Elas permanecem em isolamento domiciliar juntamente com seus respectivos familiares.

Os casos suspeitos, no entanto, cresceram 144%. Na terça-feira (17), eram nove e agora são 22 monitorados pela Vigilância Epidemiológica. Diariamente um boletim com a situação no município será publicado.

Ainda de acordo com a Semusa, outros dez casos suspeitos de Covid-19 já foram descartados em Anápolis desde o início da pandemia .

Quer comentar?

Comentários