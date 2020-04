Roberto confirma o primeiro caso de transmissão comunitária do coronavírus em Anápolis

View this post on Instagram

PREFEITURA DE ANÁPOLIS INFORMA A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje (02) o QUINTO caso de Coronavírus em Anápolis. Desta vez, trata-se de uma transmissão comunitária, ou seja, o paciente contraiu o vírus aqui na própria cidade. Mais informações no boletim oficial que será divulgado em instantes.