Idoso é o primeiro contaminado por transmissão comunitária do novo coronavírus em Anápolis

Na cidade ainda há 84 casos suspeitos, segundo a Semusa. 11 estão internados com SRAG

O prefeito Roberto Naves (PP) confirmou na noite desta quinta-feira (02) o primeiro caso de transmissão comunitária do novo coronavírus em Anápolis, ou seja, aquela em que a pessoa não tem histórico de viagem e contraiu o vírus aqui na própria cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), este é o quinto caso confirmado por diagnóstico laboratorial. O paciente é um idoso, de 62 anos, que está internado e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica.

Os demais, duas mulheres, que vieram da Itália e Espanha, respectivamente, já terminaram o período de quarentena. Outros dois homens, de 25 anos e 65 anos, estão em isolamento domiciliar.

No boletim divulgado pela pasta, também foram divulgados dados atualizados sobre a pandemia em Anápolis. Há 84 casos suspeitos, sendo que 73 estão isolados com seus contatos diretos e 11 estão internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Ainda de acordo com a Semusa, exames laboratoriais já descartaram 85 casos em Anápolis.

Morte a ser esclarecida

Uma idosa, de 75 anos, morreu nesta quinta-feira (02) em Anápolis com suspeita do novo coronavírus. De São Paulo, ela estava na cidade a passeio e precisou ficar internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Segundo a Prefeitura de Anápolis, um teste para saber se a vítima estava com Covid-19 chegou a ser realizado, mas o resultado ainda não foi entregue pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO).

A partir dele será possível saber se o óbito ocorreu ou não em decorrência do novo coronavírus.

