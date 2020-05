Polícia Militar consegue chegar a tempo e evitar homicídio de mulher em Anápolis

Autor do crime já está devidamente hospedado na cadeia pública da cidade

Foi encaminhado na manhã desta segunda-feira (11), ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, um homem de 29 anos flagrado na noite anterior espancando a esposa de 38 anos.

O casal é morador do Vale do Sol, bairro da região Nordeste da cidade. A Polícia Militar foi acionada pela vítima no local.

Ao chegar na casa, a guarnição encontrou ela lesionada. O agressor bateu a cabeça da mulher contra a porta, deu tapas no rosto e puxões de cabelo.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha por lesão corporal e violência doméstica

A reportagem do Portal 6 tentou apurar se a vítima chegou a ser hospitalizada, mas não obteve sucesso.

Quer comentar?

Comentários