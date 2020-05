Caiado já tem definido quais áreas poderão abrir em novo decreto, que sai nos próximos dias

“Agora não adianta voltarmos com ações intermediárias. É muito melhor [ser rígido] do que perder vidas”, afirma governador

Na manhã desta terça-feira (12), em entrevista à rádios de Goiânia, o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que irá emitir um novo decreto até quinta-feira (14).

O objetivo do documento será aumentar a rigidez da quarentena e do distanciamento social no estado. Isso porque, nos últimos dias, a taxa de isolamento em Goiás caiu drasticamente: de 70% para 37% – conforme já havia noticiado o Portal 6.

“Agora não adianta voltarmos com ações intermediárias. É muito melhor [ser rígido] do que perder vidas”, afirmou o governador.

No novo decreto, as atividades essenciais que poderão funcionar são: hospitais, farmácias, supermercados e indústrias de alimentos.

A ideia é que os grandes eixos (Goiânia e região metropolitana, entorno do distrito federal e cidades ao longo de rodovias federais) sejam mais penalizados pelas restrições, devido ao maior fluxo de pessoas.

