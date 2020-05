Aos gritos de “pega ladrão”, populares se unem para prender homem em Anápolis

Caso aconteceu em uma praça da cidade e suspeito até reclamou de dores no corpo

Um homem de 29 anos foi preso nesta quarta-feira (13), com ajuda da populares, na Praça Americano do Brasil, no Centro de Anápolis, após furtar um celular.

Identificado apenas como F.C.J., o suposto autor teria aproveitado que uma mulher saiu para buscar um cachorrinho e deixou o portão semiaberto, na Vila Santa Maria de Nazareth, para entrar na casa e pegar o aparelho do marido dela em cima de uma mesa.

Câmeras de segurança de um vizinho registraram toda a ação e a Polícia Militar, que estava em patrulhamento nas proximidades, pegou todas as características do suspeito.

O homem foi encontrado na praça e, em meio à gritos de “pega ladrão”, foi detido pelo dono do celular. Várias pessoas se mobilizaram para mantê-lo preso até a chegada da viatura.

Os agentes encontraram com ele apenas a quantia de R$ 90, recebida em troca do item furtado. Já com o suposto comprador havia R$ 707, mas o aparelho já havia desaparecido.

Os dois precisaram ser encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil e o suspeito, que reclamou de dores no corpo por ter sido detido por várias pessoas, foi autuado por furto.

