Semusa confirma mais sete casos de Covid-19 em Anápolis e ainda tem 898 suspeitos

Número de pessoas que finalizaram a quarentena chega a 70 dos 129 que contraíram o vírus

Mais sete casos do novo coronavírus foram confirmados em Anápolis nas últimas 24h, de acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado no final da tarde desta quinta-feira (21).

Dos novos pacientes, cinco são mulheres, de 23, 25, 34, 42 e 49 anos, e dois homens, um de 50 e outro de 62 anos.

O município agora possui 129 casos confirmados de Covid-19. Destes, 52 se encontram em isolamento domiciliar com os contatos diretos, 70 finalizaram o período de quarentena e receberam alta, quatro estão internados e dois foram à óbito.

Neste mesmo período, houve uma queda de cinco no número de casos suspeitos – passando de 903 para 898.

Já o número de pessoas que testaram negativo para a doença passou de 564 para 573.

