Câmara de Anápolis passará por quarentena após confirmar mais um caso de Covid-19

“Por precaução, já que o vírus pode ficar encubado”, explicou o presidente Leandro Ribeiro

Atualizada às 17h58

Um ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Anápolis, publicado na tarde desta quinta-feira (28), suspendeu as atividades presenciais do Poder Legislativo por 15 dias.

Isso porque um servidor testou positivo para Covid-19. Foi o segundo caso confirmado por lá neste mês.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, o presidente Leandro Ribeiro (PP) disse que foi instado pela Vigilância Epidemiológica do município a submeter os prédios da Câmara a uma espécie de quarentena.

“Por precaução, já que o vírus pode ficar encubado”, explicou.

Até o dia 12 de junho, em caso de necessidade, as sessões podem ser realidadas por videoconferência e transmitida pelo YouTube.

Durante esse período, gabinetes, plenário e demais dependências também serão sanitizados.

Quer comentar?

Comentários