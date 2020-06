Com mais 16 casos, Semusa comunica que Anápolis chegou a 275 confirmações de Covid-19

Bebê de apenas dois meses e crianças de cinco e oito anos estão entre os novos infectados com a doença

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no final da tarde desta quinta-feira (04), Anápolis possui mais 16 casos confirmados do novo coronavírus.

Dentre os novos pacientes há uma bebê e duas crianças. Ao todo, 14 são do sexo feminino (02 meses e 05, 08, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 37, 44, 54, 61 e 62 anos) e dois do sexo masculino (43 e 52 anos).

A cidade agora possui 275 infectados, dos quais 131 estão em isolamento domiciliar com os contatos diretos, cinco estão internados, cinco faleceram e 134 receberam alta da quarentena.

O número de casos suspeitos se manteve igual desde a última atualização da pasta, ou seja, 925 pacientes – destes, 921 estão em quarentena e quatro seguem internados.

O município também descartou 734 casos através do exame laboratorial.

Quer comentar?

Comentários