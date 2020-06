Desde o dia 1º de abril, quando foi lançado o Teleatendimento na rede pública de Anápolis, foram realizadas mais de 1.500 consultas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A modalidade, segundo a pasta, está disponível nas seguintes especialidades: ginecologia clínica; reumatologia e endocrinologia, além de clínica geral e nutrição.

O agendamento é feito por meio do Zap da Saúde <anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura> acessando o grupo de consultas.

Os retornos de outras especialidades também podem ser feitos por vídeo, a depender do critério médico, explica a Semusa.

A pasta detalha que profissional de saúde, dentro da unidade em que trabalha, liga para o paciente no horário agendando por meio de um aplicativo.

A consulta é feita por vídeo e os exames, receitas e atestados são disponibilizados no dia seguinte no local de atendimento e podem ser buscados pelo paciente ou qualquer pessoa da família, maior de 18 anos e menor que 60 anos, com o cartão do SUS ou carteira de identidade do usuário em mãos.

Para Isabel Pereira, de 74 anos, moradora do Parque Brasília, o Teleatendimento em Consulta foi fundamental durante a pandemia, já que a aposentada faz parte do grupo de risco e está evitando sair de casa.

“Precisava muito me consultar com um reumatologista. Além do medo de aglomeração ainda contava o fato da distância. Fiz a consulta, os exames e já tenho o retorno agendado. Tudo sem sair da minha casa”, conta.

Passo a passo do Teleatendimento em Consulta

– Agende no Zap da Prefeitura (grupo de exames);

– Fique atento ao celular no horário da consulta marcada, pois o médico vai ligar no seu celular por chamada de vídeo;

– Escolha um local sem nenhum barulho para melhor qualidade da consulta;

– Idosos e crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos para que possa auxiliar o paciente e sanar as dúvidas com o médico;

– Receitas, atestados, encaminhamentos e pedidos de exames ficarão disponíveis na recepção da unidade em que foi feito o Teleatendimento no dia seguinte. O paciente ou qualquer pessoa da família, maior de 18 anos e menor que 60 anos, poderá buscar com o cartão do SUS ou carteira de identidade do usuário.