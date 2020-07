Em nota enviada à reportagem na tarde desta quarta-feira (1º), a Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Anápolis confirmou um novo caso de Covid-19 no local.

A seção Rápidas do Portal 6 já havia antecipado a informação.

Se trata de uma servidora comissionada do gabinete do vereador Alfredo Landin (PT) que, no momento, se encontra internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

De acordo com a nota, a mulher foi afastada das suas atribuições após apresentar sintomas da doença e que, após o diagnóstico positivo, os procedimentos sanitários foram seguidos.

O documento também ressaltou que ela só deve retomar as atividades presenciais depois de receber a devida liberação médica. Leia na íntegra: